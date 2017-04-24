Во Франции огласили окончательные результаты первого тура президентских выборов

Лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон в ходе первого тура президентских выборов во Франции получил 24,01% голосов избирателей, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Таковы официальные окончательные результатф, опубликованные в понедельник французскими СМИ.

На третьем месте — кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон (20,01%), на четвертом — Жан-Люк Меланшон (движение "Непокоренная Франция", 19,58%). Пятое место занял кандидат от социалистов Бенуа Амон с 6,36% голосов.

Второй тур выборов, в котором будут участвовать Ле Пен и Макрон, состоится 7 мая.

Телевизионные дебаты с их участием состоятся 3 мая. Как ожидается, трансляцию будут вести телеканалы France 2 и TF1.

В 2002 году во второй тур президентских выборов прошел отец Марин Ле Пен — Жан-Мари Ле Пен. Однако тогда его соперник Жак Ширак отказался проводить дебаты с представителем ультраправых.