Во Франции назвали причину гибели лайнера EgyptAir над Средиземным морем

Французское бюро по расследованиям авиакатастроф (BEA) сообщило о том, что вероятной причиной крушения самолета EgyptAir над Средиземным морем в мае 2016 года стал пожар. Тем самым опровергается версия о теракте.

В сообщении BEA, на которое ссылается радиостанция Europe 1, указывается, что расследование крушения самолета А320 авиакомпании EgyptAir, следовавшего из Парижа в Каир, показало наиболее вероятной причиной катастрофы пожар на борту. Этот анализ противоречит информации египетских правоохранительных органов о том, что на останках пассажиров лайнера были обнаружены следы взрывчатых веществ.

В BEA указали, что в кабине лайнера начался пожар, который охватил весь самолет и привел к потере контроля над самолетом. В результате самолет упал в Средиземное море, а жертвами катастрофы стали 66 человек, в том числе 15 граждан Франции и 40 египтян.