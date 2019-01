Во Флориде в банке застрелили пятерых человек

Стрельбу в банке открыл 21-летний житель города Зефен Ксавер. После этого он сам позвонил в полицию, заявив, что только что убил пятерых человек, передает Meduza.

Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили здание. После неудачных переговоров с преступником группа спецназа штурмовала здание и задержала Ксавера.

Мотивы действий преступника пока неизвестны. Жертвы преступления еще не опознаны.

#BREAKING: Police have released the mugshot of Zephen Xaver, the 21-year-old accused of killing at least 5 people at a SunTrust bank in Florida today: https://t.co/ktEmPigWci pic.twitter.com/DL6WUMjsFz