24.01.2019, 07:54

Во Флориде в банке застрелили пятерых человек

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Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Eero Vabamägi

Пятеро человек погибли при стрельбе в отделении банка Suntrust в городе Себринг, штат Флорида, сообщает CNN.

Стрельбу в банке открыл 21-летний житель города Зефен Ксавер. После этого он сам позвонил в полицию, заявив, что только что убил пятерых человек, передает Meduza.

Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили здание. После неудачных переговоров с преступником группа спецназа штурмовала здание и задержала Ксавера.

Мотивы действий преступника пока неизвестны. Жертвы преступления еще не опознаны.

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