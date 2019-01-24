Во Флориде в банке застрелили пятерых человек

Стрельбу в банке открыл 21-летний житель города Зефен Ксавер. После этого он сам позвонил в полицию, заявив, что только что убил пятерых человек, передает Meduza.

Прибывшие на место происшествия полицейские оцепили здание. После неудачных переговоров с преступником группа спецназа штурмовала здание и задержала Ксавера.

Мотивы действий преступника пока неизвестны. Жертвы преступления еще не опознаны.