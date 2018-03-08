Во Флориде учителям разрешат носить оружие

Конгресс Флориды принял законопроект, который разрешает не присутствующим в классе и на внеклассных занятиях учителям носить оружие. Пакет мер направлен на предотвращение трагедий, подобных расстрелу в Паркленде.



Сенат штата Флорида проголосовал за повышение возраста на покупку вооружений штурмового образца, сообщает euronews.

Одновременно введен запрет продажи устройств, повышающих скорострельность полуавтоматического оружия. Законодательные меры также ужесточают безопасность в школах в том числе и за счет разрешения некоторым учителям иметь при себе оружие.

За несколько часов до голосования жюри присяжных предъявило обвинение в умышленном убийстве 17 человек 19-летнему Николасу Крузу. Именно он устроил стрельбу в школе в флоридском городке Паркленде. За содеянное ему может грозить смертная казнь.

Стрельба произошла 14 февраля.

Круз, открывший огонь по учащимся и преподавателям, был ранее исключен из школы. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой, которую приобрел совершенно легально.