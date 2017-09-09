Во Флориде эвакуируют более 5,5 млн человек в ожидании удара "Ирмы"

Около 5,6 млн жителей американского штата Флорида получили уведомление об обязательной эвакуации в связи с приближением мощного урагана "Ирма". Губернатор Рик Скотт призвал перестать недооценивать опасность: "Если вам приказано покинуть свои дома, вы должны это сделать немедленно. Не сегодня вечером, не через час — немедленно". Сила урагана балансирует между наивысшей — пятой — и четвертой категориями: CNN сообщает, что после прохождения островов Карибского бассейна скорость ветра снизилась до 155 миль в час (250 км/ч).

В американском Национальном центре по наблюдению за ураганами предупредили, что архипелагу Флорида-Кис, где располагается несколько национальных парков и популярные у туристов курортные зоны, могут грозить серьезные подтопления.

По словам Эрика Силаджи, руководителя энергокомпании Florida Power and Light Co., отключения электричества из-за удара стихии могут оставить без света около девяти млн человек, передает DW.

Губернатор Скотт подчеркнул, что "Ирма" — мощнее урагана "Эндрю", обрушившегося на Флориду в 1992 году. Он был одним из самых разрушительных в истории метеонаблюдений в США. Ущерб от него оценили в сумму до 34 млрд долларов. В нынешнем сезоне США пережили ураган "Харви", вызвавший катастрофические наводнения в Техасе. Ущерб от них власти штата оценили в сумму до 180 млрд долларов. Жертвами "Харви" стали более 70 американцев.

На Флориду ураган "Ирма" может обрушиться в ночь на воскресенье. AFP в своем Twitter публикует видео из одного из обустроенных властями убежищ, в котором уже сейчас сотни людей.

"Ирма" — самый мощный из бушевавших в Атлантическом океане ураганов за всю историю наблюдений. На неделе она прошлась по некоторым островам в карибском регионе, разрушив до 95% построек на островах Барбуда и Сен-Мартен. Жертвами стихии стали свыше 20 человек.

