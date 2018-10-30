30.10.2018, 09:20

"Внешнее воздействие": что могло погубить Boeing в Индонезии


Gazeta.ru
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Lion Air
Lion AirFoto: Tatan Syuflana, AP

Разбившийся в Индонезии Boeing 737 MAX 8 эксперты называют одним из самых надежных самолетов в мире. Его скоротечное крушение наводит специалистов на наличие внешнего воздействия.


Командир Boeing 737 MAX 8, разбившегося в море, вскоре после вылета в Индонезии попросил о помощи. Об этом сообщили руководители местных спасательных бригад. Предварительные данные сервиса Flightradar24 говорят о том, что во время своего короткого полета лайнер успел подняться на высоту 1524 метра, потом снизиться и снова подняться. После этого упал в море. В последний раз отметка о его высоте составляла 1113 м, скорость 345 узлов, в этот момент лайнер находился на удалении 15 км от индонезийского берега.

"Последние полученные данные с самолета указывают на высокую скорость снижения", — сообщили сотрудники сервиса.

Уже известно, что жертвами авиакатастрофы стали все 189 находившихся на борту человек. Обломки лайнера обнаружены на глубине 30-35 метров. Пока поисковые бригады заняты поиском тел погибших и самописцев самолета, которые могут пролить свет на возможные причины катастрофы.

Между тем в ближайшее время повышенное внимание к этой катастрофе будет связано не столько с большим числом жертв, но и самим самолетом, потерпевшим крушение. Несмотря на то, что самолеты семейства Boeing 737 служат в гражданской авиации уже более полувека, разбившийся лайнер принадлежал к четвертому, новейшему поколению представителей этого семейства Boeing 737 MAX, на которое с надеждой смотрит множество авиакомпаний мира.

И эта катастрофа стала первой с момента ввода четвертого поколения самолетов в эксплуатацию, которое состоялось лишь в прошлом, 2017 году.

Уже известно, что разбившийся самолет был совсем новым — его налет составлял 800 часов с августа этого года — месяца, с которого он стал эксплуатироваться авиакомпанией Lion Air.

Эксперты отмечают исключительный интерес перевозчиков к этому самолету — на него поступило уже более 4 тыс. заказов. И, хотя причины случившегося только предстоит выяснить, в компании Boeing уже заявили, что готовы предоставить любую информацию для расследования.

Согласно данным портала Aviation Safety Network за всю историю эксплуатации, начиная с 1970 года, было потеряно 208 самолетов семейства Boeing 737. При этом катастрофа произошла на фоне общего снижения числа авиапроисшествий с гражданскими воздушными судами, которое отмечается последние годы.

Хотя говорить о возможных версиях еще рано, по характеру крушения уже высказано мнение, что оно не могло быть вызвано неполадками самолета. Так считает Нейл Хэнсфорд, австралийский эксперт в области авиации, назвавший Boeing 737 самым надежным в мире.

"Boeing 737 — самый распространенный самолет в истории авиации, их летает больше любых других самолетов в мире, и они невероятно хороши, — считает он. — Не думаю, что фатальная техническая неисправность была бы причиной крушения в Индонезии, и я не верю, что это может быть причиной беспокойства по поводу общей безопасности этого типа самолетов".

По мнению эксперта, есть признаки того, что причиной крушения стало внешнее воздействие. "Похоже, что-то случилось в небе над побережьем Индонезии, что вызвало озабоченность пилотов. Похоже, они пытались вернуться спустя минуты после вылета, но только расследование покажет, что заставило самолет рухнуть в океан", — считает он.

Впервые модификация самолета Boeing 737 MAX 8 была представлена в декабре 2015 года, уже спустя месяц состоялся первый полет этого самолета. Его дальность составляет 6570 километров, вместимость — 210 человек.

На момент катастрофы в Индонезии в различных авиакомпаниях мира летали 219 самолетов Boeing 737 MAX 8 и 12 MAX 9.

Известно, что авиакомпания Lion Air имеет заказ на еще 238 самолетов семейства. Поколение MAX стало самым востребованным среди заказчиков, признают эксперты, и восьмая модификация не является исключением. Эти самолеты уже летают во многих авиакомпаниях мира начиная от канадской Sunwing Airlines и заканчивая турецкой Corendon Airlines.

Основным отличием от самолетов предыдущего поколения стали двигатели LEAP, которые, по словам производителя, позволят "пересмотреть будущее эффективных и экологически чистых воздушных путешествий". В Boeing утверждают, что эти двигатели на 10-12% более эффективны своих предшественников.

ТОП

В 2017 году Boeing был вынужден прервать испытательные полеты самолетов поколения MAX после того, как французский производитель двигателей Safran обнаружил "проблемы с качеством" на некоторых турбинах. За прошедший год с модификацией MAX 8 произошел лишь один инцидент, когда самолет Jet Airways столкнулся с птицей в небе Индии.

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