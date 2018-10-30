"Внешнее воздействие": что могло погубить Boeing в Индонезии



Командир Boeing 737 MAX 8, разбившегося в море, вскоре после вылета в Индонезии попросил о помощи. Об этом сообщили руководители местных спасательных бригад. Предварительные данные сервиса Flightradar24 говорят о том, что во время своего короткого полета лайнер успел подняться на высоту 1524 метра, потом снизиться и снова подняться. После этого упал в море. В последний раз отметка о его высоте составляла 1113 м, скорость 345 узлов, в этот момент лайнер находился на удалении 15 км от индонезийского берега.

"Последние полученные данные с самолета указывают на высокую скорость снижения", — сообщили сотрудники сервиса.

Уже известно, что жертвами авиакатастрофы стали все 189 находившихся на борту человек. Обломки лайнера обнаружены на глубине 30-35 метров. Пока поисковые бригады заняты поиском тел погибших и самописцев самолета, которые могут пролить свет на возможные причины катастрофы.

Между тем в ближайшее время повышенное внимание к этой катастрофе будет связано не столько с большим числом жертв, но и самим самолетом, потерпевшим крушение. Несмотря на то, что самолеты семейства Boeing 737 служат в гражданской авиации уже более полувека, разбившийся лайнер принадлежал к четвертому, новейшему поколению представителей этого семейства Boeing 737 MAX, на которое с надеждой смотрит множество авиакомпаний мира.

И эта катастрофа стала первой с момента ввода четвертого поколения самолетов в эксплуатацию, которое состоялось лишь в прошлом, 2017 году.

Уже известно, что разбившийся самолет был совсем новым — его налет составлял 800 часов с августа этого года — месяца, с которого он стал эксплуатироваться авиакомпанией Lion Air.