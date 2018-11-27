ВМС Украины обвинили Россию в давлении на задержанных украинских моряков

Командующий ВМС Украины Воронченко заявил, что моряки вынуждены давать неправдивые показания. ФСБ утверждает, что на борту задержанных украинских судов находились сотрудники СБУ.
Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что сотрудники российского ФСБ заставляют задержанных в Керченском проливе украинских моряковдавать неправдивые показания. "Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами", — сказал он в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник, 26 ноября.
"Я этих матросов с "Никополя" знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда", — подчеркнул Воронченко. Глава ВМС Украины особо отметил, что двое военнослужащих являются выходцами из Крыма, их родители проживают на аннексированном Россией полуострове, поэтому на моряков, по его словам, может оказываться давление.
Хронология ФСБ
Воронченко опроверг информацию ФСБ России о том, что на борту задержанных украинских судов находились сотрудники СБУ. Ранее ФСБ опубликовала свою хронологию событий в Керченском проливе, а также признательные показания трех украинских военнослужащих.
На видеозаписи допроса капитан третьего ранга Владимир Лесовой говорит, что моряки сознательно игнорировали требования российских пограничников, а член команды судна "Никополь" Андрей Драч представлен как оперуполномоченный 7-го управления Главного управления военной контрразведки СБУ. О том, что на одном из задержанных кораблей находились сотрудники СБУ, говорил и заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.
25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Три украинских моряка получили ранения.