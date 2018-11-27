ВМС Украины обвинили Россию в давлении на задержанных украинских моряков

Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что сотрудники российского ФСБ заставляют задержанных в Керченском проливе украинских моряковдавать неправдивые показания. "Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами", — сказал он в эфире телеканала ICTV вечером в понедельник, 26 ноября.

"Я этих матросов с "Никополя" знаю, они всегда были честными профессионалами своего дела. И то, что они сейчас говорят, это неправда", — подчеркнул Воронченко. Глава ВМС Украины особо отметил, что двое военнослужащих являются выходцами из Крыма, их родители проживают на аннексированном Россией полуострове, поэтому на моряков, по его словам, может оказываться давление.

Хронология ФСБ

Воронченко опроверг информацию ФСБ России о том, что на борту задержанных украинских судов находились сотрудники СБУ. Ранее ФСБ опубликовала свою хронологию событий в Керченском проливе, а также признательные показания трех украинских военнослужащих.