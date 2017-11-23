ВМС Аргентины заявили о взрыве в районе пропажи подлодки

фото иллюстративное Foto: Aleksandr Zemljanitšenko, AP

В районе исчезновения аргентинской подлодки ”Сан-Хуан” произошло ”сообразное взрыву” явление. Об этом заявил представитель ВМС страны Энрике Балби, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.