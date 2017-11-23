23.11.2017, 20:30

ВМС Аргентины заявили о взрыве в районе пропажи подлодки

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Gazeta.ru
EST
Allveelaev
фото иллюстративноеFoto: Aleksandr Zemljanitšenko, AP

В районе исчезновения аргентинской подлодки ”Сан-Хуан” произошло ”сообразное взрыву” явление. Об этом заявил представитель ВМС страны Энрике Балби, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Была получена информация о том, что произошло аномальное, одиночное, короткое, мощное явление неядерного характера, сообразное взрыву”, — сказал он.

Ранее сообщалось, что в районе пропажи ”Сан-Хуан” была обнаружена ”акустическая аномалия”. В поисках пропавшей подлодки, среди прочих, участвует российское океанографическое исследовательское судно ”Янтарь”.

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