Власти Вильнюса потребовали убрать надгробия с могил солдат СССР и царской России, установленные ассоциацией "Забытые солдаты". Чиновники заявили, что установка надгробий не согласована должным образом, но времени на то, чтобы повторно пройти процедуру, не оставили, заявил в интервью РИА "Новости" руководитель ассоциации Виктор Орлов.

На Антакальнисском кладбище в одной из могил перезахоронены останки солдат русской императорской армии, погибших в 1915 году при обороне Вильны. В другой могиле захоронены шесть советских опознанных воинов и один неизвестный солдат, обнаруженные в Швенченском районе.

Вильнюсское самоуправление потребовало демонтажа надгробий на обеих могилах. Обосновывается это письмом департамента по культурному наследию Литвы, который сообщил о сомнениях в идентификации останков.

Орлов говорит, что чиновники требуют либо демонтировать надгробия, либо заново пройти процедуру по легализации оформления. "По определению понятно, что до 31 марта это сделать нереально. Процесс растягивается до полугода", — сообщил он.

Орлов подчеркнул также, что в настоящий момент ведется судебное разбирательство по этим фактам и суд еще не вынес решения. "Забытые солдаты", по его словам, обратились к властям столицы с предложением отложить демонтаж до вердикта суда.

Ранее департамент по культурному наследию назначил ассоциации "Забытые солдаты" штраф в размере более 1,4 тысячи евро за то, что процедура перезахоронения ассоциацией не была согласована с МИД и Минкультом Литвы, а также в связи с тем, что на одном из надгробий изображен контур пятиконечной звезды.

Деятельность литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" направлена на поиск пропавших без вести солдат и их последующую идентификацию на основе медальонов, наград и архивных документов.