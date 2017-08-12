Власти Венесуэлы назвали сумасшествием военные угрозы Трампа

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино назвал "сумасшествием" заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не исключает военного вмешательства для разрешения кризиса в этой латиноамериканской стране.

Падрино сказал, что США правит "экстремистская элита", и венесуэльцы будут ей противостоять.

"Как солдат, я с людьми и военными силами Венесуэлы. Мы будем в первых рядах, защищая интересы и суверенитет нашей любимой Венесуэлы", — заявил он.

Другой член венесуэльского правительства, министр связи Эрнесто Вильегас заметил, что слова Трампа — "беспрецедентная угроза национальному суверенитету".

В пятницу Дональд Трамп заявил, что венесуэльцы погибают, а у США есть способы помешать этому, включая вариант военного вмешательства.

Белый дом сообщил, что после этого заявления президент Венесуэлы Николас Мадуро запросил телефонный разговор с Трампом. Ему ответили, что американский лидер "с радостью поговорит с венесуэльским коллегой после того, как в стране восстановят демократию".

Ранее США ввели санкции в отношении Николаса Мадуро, назвав его диктатором.

На прошлой неделе в Венесуэле прошли выборы в новую Конституционную ассамблею, которая фактически должна будет переписать основной закон страны. Голосованию предшествовали месяцы массовых протестов.

Прошедшие в стране выборы не признала оппозиция. Антиправительственные активисты обвиняют Мадуро в фальсификации итогов голосования и попытке удержать власть в своих руках. С апреля в уличных стычках в Венесуэле погибли более 120 человек.

Правительство категорически отвергает обвинения оппозиции. Мадуро неоднократно заявлял, что пытается восстановить мир в стране.

Новая ассамблея наделена полномочиями менять конституцию и распускать Национальную ассамблею — однопалатный парламент, находящийся под контролем противников Мадуро.

Несмотря на огромные запасы нефти, Венесуэла переживает глубокий экономический и гуманитарный кризис.

В стране не хватает продовольствия и медикаментов. Годовая инфляция измеряется сотнями процентов.