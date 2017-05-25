Власти Украины опровергли информацию о скором прекращении железнодорожного сообщения с Россией

"Украинские железные дороги" опровергли слухи о том, что намерены прекратить пассажирское сообщение с Россией, пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-центр ПАО "Укрзализныця".

"Информация российского "Коммерсанта" о прекращении пассажирских перевозок с 1 июля "не соответствует действительности", заявили в пресс-центре. "Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею", — подчеркнули украинские железнодорожники.

На данный момент, по словам представителя пресс-центра, билеты на поезда в Россию есть в продаже.

Ранее 25 мая "Коммерсант" сообщил, что власти Украины могут с 1 июля полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ. Причиной указывалось нежелание "Российских железных дорог" прекращать пассажирские перевозки в Россию из зоны антитеррористической операции, в частности из Донецка.

Источники издания сообщали, что решение "Укрзализницы" лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Что касается грузовых перевозок, они были отменены по решению Совета национальной безопасности и обороны одновременно с запретом российских соцсетей и других ресурсов, компаний и лиц.