Власти Турции установили национальность, связи и возможное местоположение подозреваемого в совершении теракта в стамбульском ночном клубе, жертвами которого стали десятки человек, передает Reuters со ссылкой на заявление вице-премьера страны Вейси Кайнака, прозвучавшее в эфире телеканала А Haber.

По словам Кайнака, подозреваемый, вероятно, является уйгуром по национальности. Вице-премьер не исключил, что террорист мог покинуть страну, однако назвал более вероятной возможность его поимки в результате следственных действий внутри Турции.

Вице-премьер также сообщил, что во время совершения теракта преступник действовал один, но у него могли быть помощники. При этом Reuters отмечает, что накануне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что личность террориста была установлена, однако его имя власти страны не называют.

Напомним, что накануне турецкая полиция задержала в провинции Измир около 40 подозреваемых в причастности к теракту в ночном клубе. Среди задержанных оказались три семьи, заподозренные в связях с запрещенной в РФ группировкой "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ), взявшей на себя ответственность за этот теракт, а также выходцы из Дагестана и стран Средней Азии.

Теракт в стамбульском ночном клубе Reina произошел в ночь на 1 января 2017 года. Вооруженный боевик открыл стрельбу из автомата, в результате чего погибли 39 человек. Среди жертв оказались 25 иностранцев, в том числе россиянка Нурана Гасанова. Почти 70 человек получили ранения, большинство из них остаются в больницах, несколько человек в тяжелом состоянии.