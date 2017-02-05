Власти США назвали сроки строительства стены на границе с Мексикой

Новый министр внутренней безопасности США Джон Келли заявил, что стена на границе с Мексикой, возведение которой было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, будет построена в течение двух лет.

В интервью телеканалу Fox News Келли заявил, что строительство стены планируется начать в течение ближайших месяцев. По его словам, он ожидает, что сначала ее фрагменты возведут на наиболее проблемных участках границы, а затем эти фрагменты соединят.

Одновременно Келли не исключил, что в некоторых местах стена будет фактически виртуальной — вместо физической преграды там как минимум на первых порах будут использоваться высокотехнологичные устройства слежения за границей.

По словам Келли, средства на возведение стены поступят уже в самое ближайшее время. Однако министр не стал уточнять, откуда конкретно и в каких объемах будут выделены деньги. Сам Трамп обещал, что строительство стены оплатит Мексика — но та уже отказалась.

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Возведение ”великой, прекрасной стены” на границе с Мексикой было ключевым и, возможно, одним из самых известных предвыборных обещаний Трампа. Вскоре после вступления в должность он подписал указ, в котором распорядился действительно построить эту стену.

Указ предусматривает среди прочего создание 10 тысяч новых рабочих мест в области контроля за границей. Президент заявил, что стена предотвратит проникновение в США нелегальных иммигрантов и наркокартелей из всей Южной Америки.

Трамп уже несколько раз менял свою оценку стоимости проекта. Последняя озвученная им на данный момент сумма — 10 млрд долларов. При этом Трамп допустил, что в некоторых местах вместо "великой стены" можно будет обойтись и забором.