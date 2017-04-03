Власти США и ЕС выразили соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге

Мировые лидеры выразили соболезнования российским властям в связи с терактом в петербургском метро. По предварительным данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек. Всего, по данным властей города, речь идет о 50 пострадавших.

Пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон уже заявила, что в американской дипмиссии "шокированы и опечалены взрывами в Санкт-Петербурге, в результате которых есть погибшие и пострадавшие". "Все наши мысли с жертвами и их семьями", — написала она на своей странцие в Twitter.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт также выразил соболезнования пострадавшим от взрыва в метро. "Ужасные новости из Санкт-Петербурга: наши соболезнования всем пострадавшим и их семьям", — написал он в Twitter.

К нему присоединился и посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич. "Посол: с большим сочувствием слежу за трагическими событиями в Санкт-Петербурге. Мои мысли сейчас с жертвами и их близкими", — говорится в заявлении немецкой дипмиссии.

"Мы выражаем наши глубокие соболезнования родственникам погибших в результате взрыва в Санкт-Петербурге, а также пострадавшим", — говорится на странице посольства Франции в России в соцсети Twitter.

Сообщения о взрыве в метрополитене Санкт-Петербурга вызвали шок в Совете Европы. "Я шокирован и скорблю в связи с новостями о смертоносных взрывах в Санкт-Петербурге. Выражаю мои искренние соболезнования нашей стране-участнице России", — написал генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд на своей странице в Twitter.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил искренние соболезнование людям, чьи близкие пострадали в результате взрыва в метро. "Мои искренние соболезнования близким погибших от взрыва в метро Санкт-Петербурга. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — заявил он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко также выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину и пострадавшим при взрывах в метро в Санкт-Петербурге.

"Я также хочу Вам выразить свои соболезнования, а также выразить соболезнования родным, близким, питерцам, которые очень болезненно, остро реагируют на подобные вещи. Спокойно нам жить никто не даст, поэтому нам надо быть готовыми ко всему, вызовов в мире огромное количество, мы не в изолированном мире живем, мы это понимаем с Вами, не первый год работаем в этих должностях", — заявил Лукашенко (цитата по РИА "Новости").

Свои соболезнования официально выразил и лидер Молдавии Игорь Додон. "В эти минуты выражаю солидарность с народом России и ее президентом Владимиром Путиным. Верю, что это преступление не останется без ответа. Международный терроризм не имеет ни границ, ни национальностей, ни религии. Кто бы ни был инициатором этого преступления, оно имело целью нанести удар по России и ее президенту, бросившему вызов международному терроризму и проводящему эффективные действия по борьбе с террором в разных уголках планеты", — написал он на своей странице в Facebook.

Около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. В результате имеются погибшие и раненые. На месте работают экстренные службы. На кадрах частной видеосъемки, которые демонстрируются по российским телеканалам, виден искореженный вагон, рядом с ним лежат несколько пострадавших. Станция метро задымлена, слышны крики людей.