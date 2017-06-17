Власти Швеции рассказали о тысячах исламистов в стране

Число радикальных исламистов, живущих в Швеции, увеличилось с двух сотен до нескольких тысяч. Об этом заявил глава шведской полиции безопасности (СЭПО) Андерс Торнберг, его слова передает The Local.

”Мы никогда раньше не сталкивались с таким. Их уже не сотни, а тысячи. Это "новая нормальность", рост числа экстремистов — историческое испытание”, — заявил Торнберг. По его словам, однако, только у небольшого их числа есть желание, а тем более возможность совершить атаку.

Глава полиции возложил ответственность за этот тренд на пропагандистскую машину террористической организации ”Исламское государство” (ИГ). Торнберг указывает, что раньше радикалы из Северной Африки, с Ближнего Востока и из Сомали практически не общались друг с другом, а сейчас сплочены в единую сеть. Он привел и цифры: в 2012 году подданные Швеции сообщили в СЭПО о вероятных террористах две тысячи раз, в 2016-м этот показатель увеличился втрое.

7 апреля на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице Стокгольма — управляемый выходцем из Узбекистана Рахматом Акиловым грузовик врезался в толпу. В результате теракта погибли четыре человека: двое подданных Швеции, один Великобритании и бельгиец. 15 человек получили ранения и травмы. Акилов высказывал симпатии ИГ.