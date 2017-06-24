Власти России грозят закрыть популярный мессенджер Telegram

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сожалеет, что не услышал от владельца Telegram Павла Дурова ответа по существу на своеобращение.

"К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову", — говорится в сообщении Жарова в аккаунте Роскомнадзора в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что компания, управляющая упомянутыми в сообщении Дурова сервисами, самостоятельно принимает решения относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога с органами власти РФ.

"Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича, я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram", — сообщил Жаров.

Обращение Жарова к Дурову



В пятницу глава Роскомнадзора обратился к Дурову с требованием представить данные для включения мессенджера в реестр. В случае отказа глава Роскомнадзора пригрозил мессенджеру блокировкой. "Я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство", — говорится в открытом обращении Жарова, опубликованном на сайте ведомства в пятницу.



Он отметил, что время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. "Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны", — написал Жаров.

Письмо Роскомнадзор к Telegram



Роскомнадзор в начале мая направил в адрес Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. Ведомство предупредило компанию, что в случае, если данные не будут предоставлены, ресурс может быть заблокирован.

Тогда в Telegram сообщили, что "еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда".

Владелец Telegram Дуров заявил, что после блокировки мессенджера российским чиновникам придется пользоваться иностранными сервисами и данные их переписки попадут в руки зарубежным компаниям.

"Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp\Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud\Google Drive", — написал Дуров на своей странице в соцсети "ВКонтакте" в пятницу.

"Какой в этом смысл с точки зрения национальной безопасности России? Со стороны выглядит как некий саботаж государственных интересов", — заявил он.

По его словам, ситуация с блокировкой Telegram выглядит парадоксально.

"На повестке дня в России нет блокировки контролируемых США WhatsApp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram", — пояснил владелец мессенджера.