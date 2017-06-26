Власти РФ против Дурова: ФСБ заявила о связи Telegram с терактом в Петербурге

ФСБ России заявляет об активном использовании террористами и "их кураторами за рубежом" для связи мессенджера Telegram, в том числе при теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

"В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта", — утверждается в поступившем в "Интерфакс" в понедельник сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Ведомство указывает, что "в ходе оперативно-розыскных мероприятий по выявлению законспирированных ячеек международных террористических организаций фиксируется тотальное использование их членами интернет-мессенджеров для осуществления конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы". "Наиболее активно членами международных террористических организаций на территории РФ используется мессенджер Telegram, предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации", — заявляют в ЦОС ФСБ.

Давление властей РФ на Telegram

На прошлой неделе глава Роскомнадзора Жаров дважды публично выступил на тему Telegram. В понедельник он пообещал обратиться к создателю мессенджера Павлу Дурову с тем, чтобы тот предоставил данные, необходимые для внесения Telegram в так называемый реестр организаторов распространения информации. В пятницу Жаров в самом деле опубликовал на сайте своей организации обращение к Дурову, в котором писал: "Время, отведённое Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами", — говорилось в заявлении за подписью Жарова. По его словам, в случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован.

На это заявление Дуров все-таки отреагировал, назвав инициативу ведомства "саботажем государственных интересов". "Парадоксально, что на повестке дня в России нет блокировки контролируемых США Whatsapp или Facebook Messenger, но активно обсуждается блокировка нейтрального по отношению к России Telegram. Как только Telegram блокируется, переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive", — написал он.

На этом обмен мнениями не закончился, и Жаров публично пожаловался на Дурова, упрекнув того в "нейтральном отношении к террористам". Дуров же напомнил чиновнику, что Telegram обрабатывает запросы на удаление террористических материалов со всего мира — и ни в одной стране Telegram не был заблокирован за "нейтральность" в этом вопросе.

Перед ФСБ подключилось телевидение

В конце прошедшей недели глава Роскомнадзор Жаров заявил, что времени для урегулирования конфликта с Telegram остается немного. "Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено, оно исчисляется днями, и мы будем в эти дни ждать ответа Павла Дурова", — сказал Жаров в эфире программы "Итоги недели" телеканала НТВ.

"При оптимистическом варианте — он отвечает, мы вносим мессенджер Telegram в реестр организаторов распространения информации, и на этом работа Роскомнадзора заканчивается. Павел Валерьевич продемонстрировал, что он готов работать в российском правовом поле, ну и пока все", — сказал Жаров. По его словам, спецслужбы неоднократно сигнализировали, что Telegram является "если не основным, то одним из основных каналов коммуникаций для террористов".

Дуров в ответ упрекнул чиновника в незнании принципов шифрования коммуникации (Жаров по образованию врач — ИФ). "Ни в одной стране мира не заблокированы все подобные мессенджеры или все сервисы VPN. Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет", — заявил он. Кроме того, по его словам, требования о передаче спецслужбам ключей от шифрования мессенджера невыполнимы.

"Это требование не только противоречит 23-й статье Конституции РФ о праве на тайну переписки, но и демонстрирует незнание того, как шифруется коммуникация в 2017 году", — заявил Дуров. Он объяснил, что "в 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть "ключей для дешифрации".

Теракт в Петербурге

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" петербургского метро в вагоне поезда произошел взрыв. Бомбу, по данным следствия, привел в действие террорист-смертник — уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. В результате теракта погибли 16 человек, более 50 получили ранения. Пострадавшими в результате теракта признаны 102 человека.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник, выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов.

В Петербурге под стражу были заключены задержанные в квартире на Товарищеском проспекте Дилмурод Муидинов, Сейфулла Хакимов, Бахрам Ергашев, Мухамадюсуф Мирзаалимов и Ибрагимжон Эрматов и Азамжон Махмудов.

В Москве отправлены под арест братья Акрам и Аброр Азимовы. Последнего следствие считает организатором теракта, а его старший брат якобы взял деньги на совершение преступления в Турции у активного участника международной террористической организации.

Также были заключены под стражу сотрудники кафе "Лесное" в поселке Лесной городок Одинцовского района Подмосковья Шохиста Каримова и Содик Ортиков, которые свою вину категорически отрицают.