25.06.2018, 15:00

Власти Приднестровья против вывода российских миротворцев

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Lenta.ru
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Vene dessantväelased
Фото иллюстративноеFoto: MARKO DJURICA, REUTERS

Решение о выводе российских миротворцев с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) нельзя принимать без согласия властей Приднестровья. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте министерства иностранных дел республики.

"Российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет", — говорится в комментарии к резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой содержится призыв к выводу российских войск с территории Приднестровья.

"Авторство проекта документа, а также инициатива о его принятии принадлежат Республике Молдова — стороне неурегулированного конфликта и участнику трехсторонней миротворческой операции, разделяющей ответственность за сохранение мира и стабильности на Днестре. В данном контексте не оставляет сомнения, что молдавская сторона сохраняет приверженность реваншистским идеям и тактике разрушения доказавшего свою эффективность миротворческого формата в целях вытеснения российского миротворческого присутствия", — добавили в МИД Приднестровья.

В Тирасполе также отметили, что трансформация российской миротворческой миссии возможна лишь по итогам окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдавией. "Подобного рода демарши со стороны Республики Молдова с задействованием авторитетных международных площадок заведомо обречены на провал и вносят дополнительное напряжение в отношения участников переговорного процесса", — уверены во внешнеполитическом ведомстве.

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Генассамблея ООН 22 июня проголосовала за резолюцию, призывающую Россию вывести войска с территории Приднестровья. "За" проголосовали 64 государства, против выступили 14 стран, 83 воздержались, сообщает Lenta.ru.

В июле 2017 года парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории ПМР. За документ проголосовал 61 из 101 депутата. В знак протеста зал заседаний покинули парламентарии от оппозиционной Партии социалистов. В этой политической организации до избрания на пост президента Молдавии состоял действующий глава государства Игорь Додон. Позже он назвал заявление парламента провокацией.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье — преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Российские военные обеспечивают проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими "голубыми касками" и охраняют склады с боеприпасами.

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