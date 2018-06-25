Власти Приднестровья против вывода российских миротворцев

"Авторство проекта документа, а также инициатива о его принятии принадлежат Республике Молдова — стороне неурегулированного конфликта и участнику трехсторонней миротворческой операции, разделяющей ответственность за сохранение мира и стабильности на Днестре. В данном контексте не оставляет сомнения, что молдавская сторона сохраняет приверженность реваншистским идеям и тактике разрушения доказавшего свою эффективность миротворческого формата в целях вытеснения российского миротворческого присутствия", — добавили в МИД Приднестровья.

В Тирасполе также отметили, что трансформация российской миротворческой миссии возможна лишь по итогам окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдавией. "Подобного рода демарши со стороны Республики Молдова с задействованием авторитетных международных площадок заведомо обречены на провал и вносят дополнительное напряжение в отношения участников переговорного процесса", — уверены во внешнеполитическом ведомстве.

Генассамблея ООН 22 июня проголосовала за резолюцию, призывающую Россию вывести войска с территории Приднестровья. "За" проголосовали 64 государства, против выступили 14 стран, 83 воздержались, сообщает Lenta.ru.

В июле 2017 года парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории ПМР. За документ проголосовал 61 из 101 депутата. В знак протеста зал заседаний покинули парламентарии от оппозиционной Партии социалистов. В этой политической организации до избрания на пост президента Молдавии состоял действующий глава государства Игорь Додон. Позже он назвал заявление парламента провокацией.

Оперативная группа российских войск в Приднестровье — преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. На сегодняшний день она насчитывает около 1,2 тысячи солдат и офицеров. Российские военные обеспечивают проведение миротворческой операции совместно с молдавскими и приднестровскими "голубыми касками" и охраняют склады с боеприпасами.