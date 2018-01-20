Власти ОАЭ едва не довели до самоубийства шейха Катара, когда тот находился у них "в гостях"

Телеканал Al Jazeera опубликовал аудиозапись, на которой шейх Абдулла бен Али аль-Тани утверждает, что его держат в плену в ОАЭ и оказывают такое давление, что он готов совершить суицид. Вскоре после этих угроз шейха из ОАЭ отправили в Кувейт, где он был экстренно госпитализирован.

Катарский шейх Абдулла бен Али аль-Тани, который выступал в качестве посредника на переговорах во время прошлогоднего дипломатического кризиса на Ближнем Востоке, был готов покончить жизнь самоубийством, находясь на территории Объединенных Арабских Эмиратов, где его насильственно удерживали на протяжении нескольких дней. Об этом сам шейх рассказал в аудиозаписи, опубликованной сегодня телеканалом Al Jazeera.

Как сообщают журналисты, запись была сделана 15 января. На ней шейх Абдулла утверждает, что власти ОАЭ оказывают на него "невообразимое давление", под которым он не может дальше жить, а потому решил совершить суицид.

Отметим, что 14 января катарский шейх обнародовал видеозапись, на которой он обвинил наследного принца ОАЭ в насильственном удержании в стране. "Я сейчас нахожусь в Абу-Даби, где меня разместили у шейха Мухаммеда. Но это не столько размещение, сколько пленение. Они запрещают мне уйти", — заявил Абдулла бен Али аль-Тани (цитата по BBC).

Он также подчеркнул, что если с ним что-то произойдет на территории ОАЭ, "власти Катара будут к этому непричастны".

В самих Эмиратах обвинения отрицали. Так, глава столичного центра противодействия экстремизму Али Рашид аль-Нуайми написал у себя в Twitter, что катарский шейх "может идти куда пожелает".

На аудиозаписи от 15 января аль-Тани также говорит, что прошлогодний дипломатический кризис был срежиссирован для того, чтобы власти ОАЭ и Саудовской Аравии могли завладеть богатствами Катара.

"Дипломатический кризис был следствием желания Мухаммеда бен Зайеда (наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ. — Прим. NEWSru.com) и Мухаммеда бин Салмана (наследного принца, министра обороны Саудовской Аравии. — Прим. NEWSru.com) завладеть богатствами Катара. Я призываю моих сограждан оставаться верными своим принципам. Они будут пытаться заманить вас деньгами, чтобы вы уничтожили собственную страну", — подчеркнул катарский шейх.

Отметим, что в среду, 17 января, Абдулла бен Али аль-Тани был доставлен из ОАЭ в Кувейт, где его экстренно госпитализировали. По словам его брата, здоровье шейха ухудшилось из-за истощения и давления, которому его подвергли власти Объединенных Арабских Эмиратов. Сейчас шейх находится в стабильном состоянии и вскоре вернется домой.

Напомним, 5 июня Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив власти страны в поддержке террористических организаций. Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их. Таким образом, Катар сейчас находится в изоляции со стороны государств-соседей.

В октябре глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман аль-Тани обвинил саудовские власти в попытке свергнуть правящий режим в стране. "Мы видим, что правительственные чиновники Саудовской Аравии говорят о смене режима. Мы видим страну, которая стремится к возвращению темных племенных времен и объединяет племена ради давления на людей в Катаре", — заявил шейх.