Власти Нью-Йорка собираются взыскать с Трампа все недоплаченные налоги

"Мне ясно, что имеются реальные последствия выявленных или возможных нарушений закона. В случае истечения срока давности остается возможность суровых санкций, которые могут применить власти штата и города", — заявил градоначальник. "Город Нью-Йорк надеется вернуть все деньги, которые Дональд Трамп должен населению", — отметил де Блазио, который ранее неоднократно критиковал политику президента.

Мэр выразил уверенность в том, что обвинения в неуплате налогов в адрес главы государства, изложенные в статье газеты The New York Times, соответствуют действительности.

По словам мэра, Трамп "обвел вокруг пальца [налоговые органы], обошел регулятивные нормы и избежал расследования и суда, которых заслуживал множество раз". "Откровенно говоря, он никогда бы не стал президентом США, если бы кое-кто из [госслужащих] Нью-Йорка добросовестно выполнил свои обязанности", — сказал градоначальник (цитата по ТАСС).

В минувший вторник The New York Times опубликовала статью, в которой сообщалось, что Дональду Трампу перешли в наследство от отца Фреда Трампа сотни миллионов долларов, которые были получены, по большей части, за счет схем уклонения от налогов в 1990-х годах, включая случаи явного мошенничества. Проведенное расследование показало, что нынешнему главе государства перешли от бизнеса отца в сфере недвижимости, по меньшей мере, 413 миллионов долларов.