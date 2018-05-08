08.05.2018, 14:57

Власти Москвы разрешили акцию в защиту интернета на проспекте Сахарова 13 мая

 (3)
Интерфакс
EST 1
Telegram
TelegramFoto: Grigoriy Sisoev, Sputnik

Правительство Москвы и инициативная группа граждан пришли к консенсусу относительно массовой акции в защиту интернета в ближайшее воскресенье на проспекте Академика Сахарова, сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Организаторы прислали свое согласие на проведение мероприятия "В защиту интернета" в воскресенье на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Акция начнется в 14:00, заявленная численность участников — до 5 тыс. человек", — сказал Черников во вторник "Интерфаксу".

По его словам, ранее группа граждан направила в мэрию Москвы уведомление о проведении этой акции в центре города, власти предложили альтернативный вариант, на который организаторы и согласились.

30 апреля в Москве прошла акция в поддержку мессенджера Telegram. По данным полиции, она собрала 7,5 тыс. человек, а по данным организаторов — порядка 12 тыс. человек. Ее участники выступили с требованиями прекратить блокировку Telegram до 5 мая, отменить законы, ограничивающие свободу интернета, а также отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку и ликвидировать ведомство.

Аналогичная акция состоялась в Петербурге 1 мая. Недовольные блокировкой мессенджера горожане собрались у дома 5/3 на Лиговском проспекте, где обычно формируется хвост общей первомайской колонны. Они двигались в составе большой колонны "Марша в защиту Петербурга", куда также вошли Объединение перевозчиков России, представители партии "Яблоко" и эсеры. Организатором акции выступила "Либертарианская партия России".

Таганский суд Москвы 13 апреля решил заблокировать Telegram на территории России из-за его отказа передать ФСБ ключи шифрования. 16 апреля Роскомнадзор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. Однако несмотря на усилия по блокировке мессенджера, Telegram пока частично сохраняет работоспособность в Рунете.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Стальнухин: в ближайшие четыре года повышать налоговое бремя мы не будем

08.05.2018
По словам председателя финансовой комиссии Рийгикогу Михаила Стальнухина, утвержденная правительством бюджетная стратегия на 2019-2022 годы полностью отвечает интересам населения. Рост зарплат спасателям, полицейским и учителям, финансирование здравоохранения и развитие инфраструктуры — все это направлено на улучшение качества жизни.
Подробнее

Начальная цена — 100 евро: бренд ”Солдат Одина” выставлен на аукцион из-за долгов

08.05.2018
Банды ”Солдат Одина”, разгуливавшие еще два года назад по улицам Таллинна в куртках с изображением викинга в рогатом шлеме, пропали из виду, а их бренд вскоре уйдет с молотка, пишет Õhtuleht.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В Таллинне автомобиль сбил 9-летнего мальчика, который ехал по "зебре" на велосипеде

08.05.2018
Сегодня утром в 8.50 полиция получила сообщение о ДТП в Таллинне на ул. Коцебу. Пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу 9-летний мальчик получил удар от автомобиля. Ребенка доставили в больницу, к счастью, его состояние не является критическим.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106782002
117,90 €
70,74 €
-20% Meeste käekell Police JET PL.15038JSG/02M
169,- €
135,20 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Safari
69,- €
27,60 €


В США спланировали ядерную атаку России: уничтожен 131 город, 70 миллионов жертв

08.05.2018
В США оценили последствия возможного ядерного удара со стороны России. Худший вариант развития событий попытался спрогнозировать профессор Джорджтаунского университета Мэтью Кроениг в своей книге "Логика американской стратегии: почему стратегическое превосходство важно". Об этом пишет американское издание The National Interest в статье "Почему Америке нужны тонны ядерного оружия".
Подробнее

Они шли из одной смерти в другую. О фильме Константина Хабенского “Собибор”

08.05.2018
Реальный Александр Печерский, поднявший единственное удавшееся восстание в лагере смерти — в Собиборе, больше всего на свете любил самодеятельность. И, как свидетельствовали ревнивые коллеги (а кто же не ревнует и не завидует в искусстве?) пользовался большим успехом у зрителей.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Настроение Наталья Поклонская": изображение скучавшей на инаугурации Путина депутата разлетелось на мемы

08.05.2018
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, известная также как "Няша" и экс-прокурор Крыма, попала в объектив хроники на церемонии вступления в должность президента России Владимира Путина. В ожидании старта инаугурации женщина в стильном наряде устало облокотилась на колонну (см.фото)- и стала чуть ли не главной героиней этого события. По крайней мере, записные шутники Рунета мгновенно превратили этот фото в новый мем, добавляя "настроения Поклонской" ко всем ныне трендовым и ранее популярным картинкам в сети.
Подробнее