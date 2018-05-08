Власти Москвы разрешили акцию в защиту интернета на проспекте Сахарова 13 мая

Правительство Москвы и инициативная группа граждан пришли к консенсусу относительно массовой акции в защиту интернета в ближайшее воскресенье на проспекте Академика Сахарова, сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Организаторы прислали свое согласие на проведение мероприятия "В защиту интернета" в воскресенье на внешней стороне проспекта Академика Сахарова. Акция начнется в 14:00, заявленная численность участников — до 5 тыс. человек", — сказал Черников во вторник "Интерфаксу".

По его словам, ранее группа граждан направила в мэрию Москвы уведомление о проведении этой акции в центре города, власти предложили альтернативный вариант, на который организаторы и согласились.

30 апреля в Москве прошла акция в поддержку мессенджера Telegram. По данным полиции, она собрала 7,5 тыс. человек, а по данным организаторов — порядка 12 тыс. человек. Ее участники выступили с требованиями прекратить блокировку Telegram до 5 мая, отменить законы, ограничивающие свободу интернета, а также отправить главу Роскомнадзора Александра Жарова в отставку и ликвидировать ведомство.