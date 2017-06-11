Власти Катара отказались от российской помощи

Необходимости помощи Катару со стороны России в настоящий момент нет, заявил в воскресенье глава МИД этого арабского государства Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Россия предложила нам помощь на случай необходимости, но на данный момент такой необходимости не возникло", — сказал Аль Тани в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он также отметил, что так называемая блокада Катара пока не привела к каким-либо последствиям для жителей этого эмирата.

"Все протекает в обычном ключе, все живут, как и жили. Жизнь продолжается — никаких серьезных последствий", — отметил глава МИД Катара.

Он также заявил, что в Дохе считают "слабыми основания" для начала кампании против Катара со стороны ряда арабских государств. "Нам до сих пор не предоставили весомых аргументов и фактов, которые могли бы стать причиной эскалации", — сказал Аль Тани, подчеркнув, что Доха намерена искать выход из сложившейся ситуации путем диалога.

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позже к ним присоединились Йемен, Мальдивы, Маврикий и власти восточной части Ливии. Саудовская Аравия, которая возглавляет арабскую коалицию по борьбе с йеменскими повстанцами-хуситами, заявила, что Катар будет выведен из состава этой коалиции. Причиной таких мер послужили обвинения в адрес катарских властей в поддержке террористической деятельности, в том числе, "Аль-Каиды" и группировки "Исламское государство".

Через несколько дней Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн выпустили совместное заявление, в котором перечислены граждане и организации, подозреваемые в терроризме и получающие прямую поддержку Катара. В перечень вошли 59 физических лиц, среди них оказался, в частности, президент Международного союза мусульманских ученых и один из негласных лидеров движения "Братья-мусульмане" Абдуллах Юсуф аль-Кардави. В черный список также внесены 12 компаний, находящихся в Катаре, а также созданных и спонсируемых при его участии.