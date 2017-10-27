Власти Испании распустили правительство и парламент Каталонии

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что правительство и парламент Каталонии распущены. Новые выборы в каталонский парламент состоятся 21 декабря, сказал Рахой. По его словам, введение войск в Каталонию не рассматривается, передает El Pais.

Таким образом официальный Мадрид приступает к реализации 155-й статьи конституции, которая подразумевает приостановку действия регионального правительства. Это приведет к назначению новых выборов в парламент Каталонии.

Посол Испании в РФ Игнасио Ибаньес уже пояснил, что Мадрид не пойдет по пути военного сценария разрешения кризиса в Каталонии после провозглашения местным парламентом независимости. "Совсем нет", — подчеркнул он (цитата по "Интерфакс"). Ибаньес также отметил, что за независимость "проголосовала лишь часть членов парламента Каталонии, многие отсутствовали".

Ранее, 27 октября, большинство депутатов парламента Каталонии проголосовали за резолюцию, которая декларирует независимость от Испании. "За" выступили 72 депутата, "против" — 10, двое воздержались. Остальные члены парламента из 135 депутатов бойкотировали голосование. Представители народной, социалистической рабочей и гражданской партий покинули пленарное заседание.

Утром премьер-министр Испании обосновывал в верхней палате федерального парламента меры применения статьи 155 конституции, утверждая, что это "исключительная ситуация", которая направлена не против Каталонии, а на предотвращение нарушения закона.

155-я статья конституции Испании гласит, что если "автономное сообщество не выполняет обязательства, налагаемые конституцией или другими законами, или ее действия наносят серьезный ущерб интересам Испании, правительство предварительно обращается с требованием к президенту автономного сообщества и, если оно будет оставлено без внимания, с одобрения абсолютного большинства сената может принять необходимые меры, чтобы заставить последнего выполнить эти обязательства или для защиты упомянутых интересов".

В статье также говорится, что для осуществления этих мер правительство может давать инструкции всем властям автономных сообществ. С 1978 года, когда была принята конституция, закрепившая в стране демократическое правление после падения режима Франко, и до сих пор эта статья не применялась.

В Каталонии 1 октября прошел референдум по вопросу о выходе автономии из состава Испании. Участие в народном голосовании приняли 2,26 из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев.

При этом 90% участников голосования высказались за независимость. В Мадриде считают этот референдум нелегитимным и отказываются признавать его результаты.

Глава Каталонии Карлес Пучдемон 10 октября призывал каталонский парламент отложить объявление независимости региона, однако в тот же день была подписана соответствующая декларация о независимости, подпись под которой поставил и сам глава автономии.

После этого испанские власти потребовали от каталонского правительства до 10:00 16 октября дать формальный ответ, провозглашает регион независимость или нет. Пучдемон вместо этого сообщил в письме к Рахою, что объявление о независимости приостановлено, и призвал к диалогу. Мадрид отказался от переговоров и выдвинул новый ультиматум — до 10:00 19 октября.

Когда срок истек, правительство страны потребовало от Пучдемона, чтобы он поставил точку в вопросе, объявила Каталония о независимости или нет.