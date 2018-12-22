22.12.2018, 21:02

Власти финских городов хотят упростить трудоустройство иммигрантов. ”Нужно начинать образование, несмотря на уровень финского языка”

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Власти финских городов хотят упростить трудоустройство иммигрантов. ”Нужно начинать образование, несмотря на уровень финского языка”
Foto: Ester Vaitmaa

Власти многих крупных городов Финляндии устали от многочисленных экспериментальных проектов по интеграции иммигрантов. Помимо Центров занятости и муниципальных услуг, в городах могут существовать десятки различных пилотных проектов по трудоустройству иммигрантов, многие из которых кратковременны, рассказывает финский портал Yle.

Иммигранты являются важным трудовым резервом крупных городов, и власти заинтересованы в их скорейшем трудоустройстве.

– Самое важное — дать иммигрантам возможность быстрее получить образование. Если финский язык еще не идет, можно начинать учебу, к примеру, на английском языке, — говорит мэр города Вантаа Ритва Вильянен.

Переехавшая десять лет назад в Финляндию Бахар Мосаффари поддерживает идею. Она сама хотела поскорее трудоустроиться, но ей пришлось потратить немало времени, следуя медленному пути финской интеграционной системы. Сейчас она помогает в трудоустройстве другим иммигрантам.

– Мое знание финского языка не было идеальным и до сих пор таковым не является, но я справляюсь. Поэтому, мы не можем ждать, что люди сначала освоят язык, а потом пойдут на работу, — говорит Мосаффари.

Министерство труда и министерство образования выделили на этой неделе 5 миллионов евро пяти муниципалитетам на централизованное обучение иммигрантов. Муниципалитеты надеются, что финансирование не ограничится одним разом, а перейдет на постоянную основу.

– Нужно перестать думать, что иммиграция — это временный проект. Все новые модели интеграции и их финансирование ограничены по времени. Иммиграция — это важное для Финляндии явление, так как мы нуждаемся в работоспособной рабочей силе и нам нужны многокультурие и интернационализм в этой стране. Поэтому нужны долгосрочные схемы приема иностранцев и их скорейшей адаптации в финское общество, — говорит мэр Вантаа.

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