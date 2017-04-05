Власти ЕС обвинили Асада в химической атаке в Идлибе

Мировые лидеры призывают к проведению расследования на фоне сообщений о химической атаке в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли 58 человек, в том числе 11 детей. Эту атаку уже назвали одной из самых смертоносных за время сирийского конфликта. ООН созывает экстренное заседание Совбеза. Великобритания и Франция открыто обвиняют в атаке сирийского президента Башара Асада. Израиль призвал вывезти из Сирии все запасы химического оружия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган между тем обсудил ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини 4 апреля официально возложила ответственность за газовую атаку в Сирии на правительство Башара Асада, поскольку именно он должен "защищать свой народ, а не нападать на него", сообщает Deutsche welle. Информацию о газовой атаке в сирийской провинции Идлиб глава европейской дипломатии назвала "ужасающей", подчеркнув, что произошедшее является напоминанием о том, что ситуация в Сирии все еще критическая.

На совместной с Могерини пресс-конференции в Брюсселе специальный посланник ООН по Сирии Стефан де Мистура объявил о том, что ООН обсудит химическую атаку в Идлибе на внеочередном заседании Совета безопасности, "во время которого организация потребует, чтобы виновные были установлены и понесли ответственность", передает агентство Reuters.

Великобритания напрямую обвинила Асада в химической атаке в Идлибе

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон тем временем заявил, что все доказательства и полученная к этому моменту информация указывают на то, что химическое оружие в сирийской провинции Идлиб применили именно силы действующего президента страны Башара Асада. При этом дипломат признал, что пока не обладает всей полнотой информации.

"Хотя мы не можем быть уверенными в том, что произошло, все это имеет отличительные черты атаки со стороны режима, который неоднократной использовал химическое оружие. Сообщения, которые мы получаем, дают веские основания предполагать, что было использовано химическое оружие", — говорится в заявлении главы британского внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Джонсон подчеркнул, что Великобритания осуждает использование химического оружия, где бы это ни происходило, и кто бы это ни делал. "Мы продолжим стоять во главе международных усилий по привлечению к ответственности виновных в этом. Мы продолжим оказывать поддержку Организации по запрещению химического оружия и будем тесно работать с ними в расследовании этого последнего инцидента", — заверил дипломат.

Олланд: Асад остается безнаказанным из-за поддержки своих сторонников

Крайне жесткую оценку происходящего в Сирии дал и президент Франции Франсуа Олланд. Глава государства подчеркнул, что режим Башара Асада в очередной раз отрицает доказательства своей ответственности за трагические события. "Как и в 2013 году Асад рассчитывает остаться безнаказанным, потому что рассчитывает на поддержку своих сторонников", — подчеркнул Олланд, не уточнив, кого именно он имеет в виду.

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро, в свою очередь, предложил провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Идлибе, и подчеркнул, что применение химического оружия является "новым свидетельством жестокости, которому сирийский народ подвергается несколько лет".

В феврале этого года президент Сирии в интервью Europe1, говоря о новом раунде переговоров по урегулированию ситуации в стране, заявил, что западные страны, которые ранее участвовали в мирных процессах, в том числе Франция и Великобритания, дважды потеряли в Женеве свой шанс чего-то добиться.

"Они не добились успеха именно потому, что поддерживали группировки, которые используют террористические методы в борьбе с правительством. Их (западных стран) цель состояла не в том, чтобы добиться мира в Сирии, они предпочли использовать переговоры для достижения своих целей", — подчеркнул Асад.

Что касается Франции, то сирийский лидер, говоря о предстоящих выборах президента в этой стране, выразил надежду на то, что к власти придет человек, который не будет так активно "разжигать войну", как Франсуа Олланд. "Политикой Франции с первого дня была поддержка террористов в Сирии, и Франция несет прямую ответственность за убийства в нашей стране", — напомнил он.

Израиль потребовал вывезти из Сирии все химическое оружие

Тем временем премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на фоне сообщений о химической атаке в Сирии призвал мировое сообщество убрать из страны все химическое оружие, которое находится в распоряжении режима Асада.

"Ужасающие кадры из Сирии должны потрясти каждого человека. Израиль категорически осуждает любое применение химического оружия, в особенности против беззащитных граждан. Израиль призывает международную общественность сдержать обещание, данное в 2013 году, и убрать химическое оружие из Сирии. Эта кровопролитная война лишь подчеркивает наше обязательство — быть способным самостоятельно защищать себя от любого врага, от любой грозы", — приводит его слова NEWSru Israel со ссылкой на канцелярию премьер-министра.

Лидер израильской партии "Еш Атид" Яир Лапид призвал правительство страны "максимально помочь детям, оказавшимся в опасности из-за войны, которую ведут взрослые", а глава МВД Израиля Арье Дери заявил, что его страна не может оставаться в стороне от происходящего в соседнем государстве.

Министр просвещения Нафтали Беннет потребовал от Нетаньяху провести внеочередное заседание военно-политического кабинета, посвященное химической атаке в Сирии. Беннет хочет обсудить гуманитарные аспекты и последствия, которые будет иметь для региона применение химического оружия, а также политику геноцида, проводимую, по его мнению, правительством Асада.

Химическая атака в Идлибе

Днем 4 апреля населенный пункт Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, контролируемый противниками Асада, подвергся химической атаке. Об этом сообщили мировые информагентства со ссылкой на данные правозащитников и местных активистов.

Как отмечает группа Conflict Intelligence Team, проводящая независимые расследования военных конфликтов, сирийские правозащитники называют цифры погибших от 58 до 100 человек, при этом местные жители говорят о сотнях пострадавших.

По словам специалистов, на имеющихся фото- и видеоматериалах видны признаки применения более опасного отравляющего вещества, чем регулярно применяемый силами Асада хлор: у жертв наблюдается выделение пены изо рта, конвульсии, сужение зрачков и отсутствие реакции на свет. Высказываются предположения о применении зарина или другого нервно-паралитического вещества, однако достоверные выводы без химического анализа сделать невозможно.

Сирийские военные заявили, что не применяли химическое оружие ни сейчас, ни ранее. Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что ВКС РФ не выполняли полетов в районе Хан-Шейхуна.