17.04.2018, 15:50

Власти Британии: яд для отравления Скрипалей был в жидкой форме

 (8)
bbcrussian.com
EST
Salisbury
SalisburyFoto: Aleksei Filippov, Sputnik

Ядовитое вещество, использованное для отравления экс-сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, было доставлено в Солсбери в жидком состоянии, сообщил правительственный департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии (Defra).

По данным ведомства, для отравления была использована очень малая доза отравляющего вещества "Новичок".

Специалисты Defra также сообщают, что в ближайшие дни в девяти местах в Солсбери будут проведены очистительные работы с использованием специальных препаратов.

Среди этих мест — центры скорой помощи, дом Сергея Скрипаля и несколько помещений в центре города, в том числе ресторан Zizzi и паб The Mill, где Скрипаль и его дочь побывали в тот день, когда им стало плохо.

Как ожидается, весь комплекс работ по обеззараживанию может занять несколько месяцев, в нем примут участие около 200 военнослужащих, а общая стоимость работ оценивается в несколько миллионов фунтов.

"Наша главная цель — сделать эти места безопасными для людей, чтобы они снова могли использоваться жителями Солсбери", — сказал главный научный советник Defra Иан Бойд.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены без сознания на скамейке в центре английского города Солсбери. Следователи установили, что они получили отравление нервно-паралитическим веществом.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй во время выступления в парламенте заявила, что за отравлением, по мнению британских властей, стояли российские агенты. Москва отрицает причастность к отравлению.

10 апреля стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы. Ее отец все еще остается в больнице.

Британские эксперты утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок", разработанным в России. В СМИ появлялись разные версии того, каким образом "Новичок" мог попасть в Солсбери.

На прошлой неделе газета Times писала, что британские спецслужбы якобы установили местонахождение секретной российской лаборатории, где был произведен нервно-паралитический токсин. Ранее издание Telegraph сообщало, что "Новичок" могли подложить в багаж Юлии Скрипаль перед ее вылетом из России.

Один из создателей "Новичка", химик Вил Мирзаянов, рассказывал в интерью Би-би-си, что вещество можно синтезировать или украсть, но применить его на практике очень непросто.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



”В России — враг, в Эстонии — шпион”. Михаил Петров называет эстонскую тюрьму ”позором Европы”

17.04.2018
Псковский тренер Михаил Петров надеется через 90 дней выйти из эстонской тюрьмы, пишет издание "Псковская Губерния". Приводим статью в полном объеме и без изменений:
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


DELFI В СЕТУМАА: Сбор яиц, церковные объятия и ”муналоомка”. Как справляет Пасху самый загадочный народ Эстонии

17.04.2018
Одна часть — в Эстонии, другая — в России. Одна часть — в Вырумаа, вторая — в Печорском районе. Общее название — Сетумаа, родина народа сету. Delfi выпала уникальная возможность посетить историческую территорию, увидеть ее красоты, узнать ее традиции. Что едят в Сетумаа? Во что верят? Как граница изменила жизнь сету? Об этом и многом другом — в репортажах из серии ”Delfi в Сетумаа”.
Подробнее


Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100023
189,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106881003
117,90 €
70,74 €

Пожарные объяснили, почему нельзя было спасти всех людей в "Зимней вишне"

17.04.2018
У пожарных, работавших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, не было возможности спасти всех людей, заблокированных на четвертом этаже здания, заявила группа представителей МЧС, российских пожарных экспертов и бывших сотрудников пожарной службы на пресс-конференции в Москве.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Ощутите разницу между умной технологией и обычной зубной щеткой!
Время простых зубных щеток прошло – в Philips создана инновационная зубная щетка Sonicare DiamondClean Smart на базе высококачественной технологии sonic, позволяющей при помощи смартфонного приложения обеспечить чистоту и белизну зубов. Это самый лучший способ иметь здоровые зубы и прекрасную улыбку!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




ВИДЕО: Фанатка Овечкина бьет рекорды просмотров

17.04.2018
Интересный эпизод произошел на разминке перед вторым матчем 1/8 финала Кубка Стэнли "Вашингтон" - "Коламбус". Нападающий столичного клуба Бретт Коннолли выкинул за борт три шайбы, чтобы порадовать юную болельщицу.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО DELFI: Аренда цветочных киосков на улице Виру подорожала. А цветы?

17.04.2018
В начале марта цветочный рынок на улице Виру в Старом городе Таллинна вновь открылся после реновации, которая повлекла за собой резкий рост в стоимости аренды. Отразилось ли это на цене цветов?
Подробнее