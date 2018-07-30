30.07.2018, 17:36

Владимир Войнович похоронен

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Gazeta.ru
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Vladimir Voinovitš
Vladimir VoinovitšFoto: Iliya Pitalev, RIA Novosti

Писатель Владимир Войнович был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает агенство ”Москва”.

Могила Войновича находится рядом с местами погребения композитора Владимира Шаинского, актера Георгия Тараторкиным, актрис Натальи Крачковской и Татьяны Карповой.

Гроб Войновича провожали десятки человек под присмотром сотрудников правоохранительных органов. На похоронах дежурили сотрудники центра экстренной медицинской помощи.

Прощание с Войновичем прошло в Центральном доме литераторов. На церемонию пришли писатель и журналист Виктор Шендерович, журналист и депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, писатель Людмила Улицкая, поэт и уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович, литературовед и историк Мариэтта Чудакова, актер театра и кино Вениамин Смехов и другие.

Автор произведений ”Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина”, ”Москва 2042” и др. скончался на 86-м году жизни в ночь на 28 июля.

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