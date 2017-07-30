Владимир Путин помиловал двух женщин, осужденных за госизмену. Что о них известно?

Президент России Владимир Путин помиловал 29 июля двух осужденных за государственную измену женщин — Анник Кесян и Марину Джанджгава, сообщает "Медуза".

Указы президента, датированные 28 июля, были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. Обе женщины — жительницы Краснодарского края — были осуждены по статье 275 УК РФ (государственная измена) за то, что накануне российско-грузинского конфликта в августе 2008 года якобы оповещали грузинскую сторону о передвижении российских войск вблизи государственной границы.

Анник Кесян получила в 2014 году восемь лет за СМС, в которой было написано ”Да, едут” (речь шла о российских танках). 58-летняя Кесян родилась в Адлере, потом вышла замуж и переехала в Абхазию, в 1990-е вернулась обратно в Россию. Она работала продавцом на рынке, в последние годы была домохозяйкой. Ее дочь замужем за гражданином Грузии.

По данным правозащитной ”Команды 29”, которая занималась ее делом, в апреле 2008 года Анник Кесян написал ее друг Мамука Лукава (о его личности никаких данных нет). Он спросил, едут ли в Сочи танки, Кесян подтвердила — техника открыто передвигалась по улицам. В сентябре 2013 года Кесян вызвали в ФСБ, а в феврале 2014-го арестовали. Свою вину она признала сразу — по рекомендации назначенного государством адвоката. Причем только из приговора Кесян выяснила, что, оказывается, сообщала количество единиц военной техники своему грузинскому другу. Приговор ей выносил Краснодарский краевой суд, наказание она отбывала в одной из мордовских колоний.

Проводница из Адлера Марина Джанджглава получила 12 лет колонии в 2012 году при схожих обстоятельствах. В 2008 году она переписывалась с жителем Грузии Гочей Чхетией (ФСБ считает его агентом грузинской разведки) и якобы рассказала ему о перемещении эшелона с военными и военной техникой. Краснодарский суд также признал ее виновной в государственной измене. В 2014 году Ленинский суд Ростова приговорил ее еще к четырем годам колонии за взятку должностному лицу и назначил ей путем сложения наказаний 13 лет.

Адвокат ”Команды 29” Евгений Смирнов сказал ”Медузе”, что не знаком с точными обстоятельствами этого дела. ”Якобы имела место взятка сотруднику полиции или ФСИН во время ее этапирования из Краснодара после первого приговора”, — говорит он. В приговоре сказано, что Джанджглаву осудили за то, что она пыталась дать взятку, чтобы освободить от уголовного преследования ее брата — того задержали за незаконное пересечение границы. В указе Путина упоминается только приговор за взятку.

По словам адвоката Смирнова, о помиловании Путина просила еще одна женщина, осужденная за госизмену при таких же обстоятельствах — Инга Тутисани. О ее помиловании пока ничего не сообщалось. В ”Команде 29” говорят, что будут обжаловать все вынесенные приговоры — несмотря на указы о помиловании.

В марте 2017 года Владимир Путин помиловал еще одну жительницу Сочи, осужденную за госизмену — Оксану Севастиди. В том числе из ее интервью стало известно, что ее дело — не единственное; по ее словам, дела вели одни и те же следователь, прокурор и судья. Приговоры за СМС получили еще несколько женщин, например, гражданка Грузии Екатерина Харебава, получившая шесть лет и досрочно освобожденная в 2016 году.