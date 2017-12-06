Владимир Путин объявил об участии в выборах 2018 года

Президент России Владимир Путин объявил о своем участии в выборах 2018 года, передает "Медуза".

Путин выступил в Нижнем Новгороде на митинге-концерте, посвященном 85-летию Горьковского автомобильного завода.

”Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации. Лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет”, — сказал Путин.

Путин объявил о своем решении в ответ на просьбу одного из сотрудников завода. ”Сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок, огласите свое решение, ведь мы за вас, ГАЗ — за вас”, — сказал работник завода.

Незадолго до митинга в Нижнем Новгороде Путин выступил на церемонии вручения премии ”Доброволец России 2017”. На вопрос, будет ли он баллотироваться на очередной срок, президент ответил, что примет решение в ближайшее время. При этом Путин спросил, готовы ли его поддержать собравшиеся в зале. Они ответили криками и аплодисментами.

Ранее об участии в выборах президента России объявили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель ”Яблока” Григорий Явлинский, уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов и телеведущая Ксения Собчак.

Самую активную избирательную кампанию ведет Алексей Навальный, который с сентября 2017 года регулярно проводит митинги в регионах России. Навальный собирается баллотироваться в президенты несмотря на то, что ЦИК предупредил о невозможности его регистрации в качестве кандидата из-за судимости. Навальный, ссылаясь на Конституцию России, называет такой запрет незаконным.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.