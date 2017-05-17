”ВКонтакте” установила рекорд посещаемости среди украинцев

Социальная сеть ”ВКонтакте” установила во вторник, 16 мая, рекорд по посещаемости среди украинцев. Об этом говорится в сообщении компании, передает gazeta.ru.

Сообщается, что за сутки соцсеть посетили 18 млн уникальных пользователей.

”VK установил новый рекорд на Украине: 18 млн уникальных посетителей за сутки — на 2 млн больше, чем в предыдущий триумф. Вчера наша социальная сеть стала самым популярным интернет-ресурсом страны”, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Харькове прошла акция протеста против блокировки ”ВКонтакте”.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, в рамках которого под запрет на территории страны попали ”Яндекс” и Mail.Ru, соцсети ”ВКонтакте” и ”Одноклассники”.