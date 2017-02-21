Виталий Чуркин: основные цитаты

Виталий Чуркин представлял Россию при ООН с 2006 года по февраль 2017, когда он умер в больнице, после того как ему стало плохо на рабочем месте. За эти 11 лет произошло беспрецедентное в истории постсоветской России охлаждение отношений между РФ и Западом.

Виталий Чуркин представлял в ООН интересы Москвы во время российско-грузинской войны в 2008 году, после аннексии Россией Крыма и катастрофы "Боинга" MH-470 в Донбассе в 2014 году, во время переброски в Сирию российских войск и гуманитарного кризиса в Восточном Алеппо, когда правозащитники говорили о гибели сотен мирных жителей вследствие сирийских и российских бомбардировок города.

Все эти события стали вехами сильнейшего охлаждения отношений между Россией и Западом. Виталий Чуркин, карьерный дипломат, несмотря ни на что отстаивал позицию России. Стилистически его заявления часто были резкими по содержанию и порой не слишком дипломатичными по форме.

Мы собрали ряд громких заявлений Виталия Чуркина, сделанных на разных этапах его работы в ООН.