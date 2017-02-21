Виталий Чуркин: основные цитаты

Виталий Чуркин представлял Россию при ООН с 2006 года по февраль 2017, когда он умер в больнице, после того как ему стало плохо на рабочем месте. За эти 11 лет произошло беспрецедентное в истории постсоветской России охлаждение отношений между РФ и Западом.
Виталий Чуркин представлял в ООН интересы Москвы во время российско-грузинской войны в 2008 году, после аннексии Россией Крыма и катастрофы "Боинга" MH-470 в Донбассе в 2014 году, во время переброски в Сирию российских войск и гуманитарного кризиса в Восточном Алеппо, когда правозащитники говорили о гибели сотен мирных жителей вследствие сирийских и российских бомбардировок города.
Все эти события стали вехами сильнейшего охлаждения отношений между Россией и Западом. Виталий Чуркин, карьерный дипломат, несмотря ни на что отстаивал позицию России. Стилистически его заявления часто были резкими по содержанию и порой не слишком дипломатичными по форме.
Мы собрали ряд громких заявлений Виталия Чуркина, сделанных на разных этапах его работы в ООН.
- "Если вы еще раз заговорите со мной в таком тоне, такой вещи, как Катар, после сегодняшнего дня больше не будет", — ответ представителю Катара, критиковавшему блокировку предложенного США варианта резолюции Совбеза ООН по Сирии Россией и Китаем.
- "Почему-то некоторые наши западные коллеги думают, что если какой-то переворот вооруженный — лучше вооруженный, — то обязательно демократы придут к власти. Обязательно, так сказать, Томас Джефферсон должен возглавлять все это дело", — апрель 2014 года, в ходе дискуссии о смене власти на Украине.
- "Считаю, что Совет Безопасности — это не место обсуждать разные версии по МН-17. […] Для последующего суда есть или вполне могут быть созданы соответствующие механизмы без привлечения СБ ООН, который уголовными делами заниматься не должен", — июль 2015 года,по поводу внесенной Малайзией и заблокированной Россией резолюции Совбеза ООН о создании международного трибунала по крушению MH17 в Донбассе.
- "Съёмки ударов делаются в пустынных юго-западных кварталах города, где более месяца ведутся ожесточённые бои, а подаются как избирательные удары по мирным районам восточного Алеппо", — 2016 год, о ситуации в Восточном Алеппо, где по информации правозащитников сотни мирных жителей погибли от авиаударов сирийской авиации, поддерживаемой Россией.
- "Особенно странным мне показалось выступление представителя Соединенных Штатов, которая построила свое выступление, как будто она мать Тереза", — ответ бывшему постпреду США при ООН Саманте Пауэр, обвинившей Россию и сирийский режим в военных преступлениях в Алеппо.
- "Я хотел бы спросить уважаемого представителя Соединенных Штатов: а оружие массового поражения нашли в Ираке или все еще ищете?" — 2008 год, в ответ на обвинения в агрессии в отношении Грузии.
- "Какой приличный человек будет с ним разговаривать?" — о президенте Грузии Михаиле Саакашвили, 2008 год, после войны России и Грузии.