29.12.2017, 22:07

Виновником крупного пожара в Нью-Йорке стал трехлетний ребенок, игравший со спичками


NEWSru.com
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12 hukkunuga tulekahju New Yorgis Bronxis Foto: AP / Scanpix, AP/Scanpix

Власти Нью-Йорка установили, что причиной крупного пожара в жилом пятиэтажном здании Бронкса стали действия маленького ребенка, который игрался со спичками у плиты. По последней информации, в результате пожара погибли 12 человек. Еще четверо пострадавших остаются госпитализированными.

Как установили в пожарной службе Нью-Йорка, мальчик трех с половиной лет играл с огнем в квартире, расположенной на первом этаже здания. Малышу вместе с его мамой и еще одним ребенком удалось выбежать на улицу. Однако из-за того, что они оставили открытой входную дверь, огонь в считанные минуты перенесся на верхние этажи здания.

"У людей было очень мало времени, чтобы среагировать. Спасатели приехали спустя три минуты после получения сигнала. Они вошли в здание и сделали все от них зависящее. Мы спасли нескольких жителей", — заявили в пожарной службе.

Пожар в жилом доме по Проспект-авеню начался около семи вечера по местному времени в четверг, 28 декабря. Возгорание произошло на первом этаже, огонь быстро охватил здание, блокировав жильцов на верхних этажах.

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