Виноват Путин! Россияне заметили значительный рост цен на бензин

Большинство россиян (64%) в последние два месяца заметили значительный рост цен на бензин и среди его причин чаще всего называют экономическую политику российских властей (66%), следует из данных ВЦИОМ, которые приводит РБК.

Респонденты винят в росте цен на бензин в первую очередь нефтяные компании (46%) и правительство (40%), а на третьем месте (19%) — владельцы автозаправок. 12% респондентов назвали виновным в росте цен на бензин президента Владимира Путина, 10% россиян считают виновниками роста цен на бензин западные страны, которые ввели антироссийские санкции, а еще 9% — российских депутатов и сенаторов.

Около 83% респондентов считают, что рост цен на топливо ухудшит их материальное положение. Больше половины водителей думают, что из-за увеличения затрат на топливо у них могут возникнуть серьезные финансовые трудности.

Несмотря на заверения чиновников о стабилизации цен на бензин и предпринятые меры, 78% опрошенных ВЦИОМ россиян ждут продолжения роста цен на бензин и только 5% надеются, что бензин подешевеет.

Такие данные были получены 27-28 мая в ходе репрезентативного телефонного опроса, в котором приняли участие около 2 тыс. человек старше 18 лет.