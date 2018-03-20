Вильнюс — Минск: некоторые товары и услуги в Беларуси невероятно дешевы

Множество мужчин и женщин, распивающих алкоголь, во многих местах разрешается курить, довольно низкие цены, а вкус, как в Литве 10 лет назад. Так наверное одним предложением можно было бы охарактеризовать многие заведения общепита в Минске, куда всего за полчаса можно попасть на самолете из Вильнюса и для этого не потребуется виза.

Литовский DELFI интересовался, какие цены в кафе и ресторанах, а также в гостиницах Минска.

Водка — на каждом столике

В Минске проживает около 2 млн. жителей, а его площадь меньше, чем площадь Вильнюса. Несмотря на это, даже в выходные в центральной части города людей немного. Что бросается в глаза — на улице почти никто не говорит по телефону и не пользуется интернетом в телефоне. Кроме того, за два дня не встретился ни один прохожий с кофе в бумажном стаканчике.

У огромного современного ТРЦ Galleria Minsk можно зайти в ресторан белорусской кухни, который называется "Трактиръ".

"Вечером у нас все заказано, но пока есть несколько столиков", — сказал официант.

Таксист, который привез нас из аэропорта по цене в два раза больше той, которую с нас взяли за обратную дорогу (33 евро), рассказал, что празднуют встречу выпускников — столы были уставлены холодными закусками.

Кроме столика, который заняли два журналиста DELFI, были клиенты еще за 4 столиками. У двух сидели пары, у других — по двое мужчин. На всех столиках стояли графины с водкой, ее пили и женщины. Кроме того, почти все мужчины запивали водку пивом (1,9 евро/0,5 л).

Это не было дорогое заведение — но судя по меню, цены для местных здесь высокие. Официально сообщалось, что средняя зарплата в Беларуси в декабре 2017 года была 995 рублей "на бумаге". Это около 411 евро.

Самое популярное блюдо в этом ресторане (по словам официантки) запеченные в печи драники с разными добавками (со свининой жареной со сметаной и луком с грибочками и колбаской). Блюдо стоило 6,9 евро. Примерно столько же стоит лосось и стейк из говядины. Супы стоят от 1 до 2 евро.

В ресторан пришла женщина с тремя мужчинами, которые принесли полные сумки напитков, как выяснилось, это было предназначено для вечера выпускников.

Все еще курят в помещениях

Свои алкогольные напитки распивали и посетители ресторана в гостинице "У фонтана". Мужчина пенсионного возраста достал из сумки бутылку и налил сидевшим с ним дамам такого же возраста со словами: "Ну, что же, последняя, теперь твоя очередь угощать. Жалко". Поскольку они говорили громко, показывали друг другу фотографии в телефонах, стало понятно, что это то же бывшие одноклассники.

В этом ресторане самым дорогим блюдом был язык под хреном — 6,2 евро. Намного вкуснее был бульон с пельменями — 1,65 евро, o горячее из печеночной колбасы обошлось в 2,9 евро.

Вместе с напитками и кофе ужин на двоих стоил больше 16 евро, но поскольку клиентам гостиницы дают 25% скидку, заплатить пришлось меньше 13 евро.

Многие заказывают ночлег с завтраками. На завтрак можно выпить, кофе, причем только по одной чашке.

"Можно выпить лишь одну чашку — или кофе, или чая. За дополнительные надо платить", — сказала официантка, отвечая на вопрос, можно ли еще чашку кофе.

Может, поэтому постояльцев в гостинице немного (казалось, что людей немного), на завтрак не шведский стол, надо заказывать из предложенных блюд (каша, яичницы разных видов, сосиски). Вместо соков только столовая вода.

Кстати, в Беларуси свежие огурцы и помидоры на вкус другие, у них более ярко выраженный вкус, чем в литовских кафе. Это касается и хлеба.

До 23 ч. в ТЦ работает кафе Amsterdam. За час до закрытия там было немало посетителей, но только в зале для курящих (в Беларуси во многих кафе разрешается курить в помещении). В зале для некурящих были заняты два столика из 20.

Непохожий на свой оригинал салат "Цезарь" стоил 2,9 евро, салат с мясом ("альпийский") 3,7 евро. Небольшая (у нас средняя) пицца "Маргарита" — 2 евро, такая же Peperoni с копченой колбасой — 5,4 евро.

Есть одно сходство между вильнюсскими и минскими кафе — после оплаты счета, кассовый чек здесь приносят нечасто.

Гостиницы и гостевые дома от нескольких евро

Номер в гостинице или гостевом доме в Минске кажется очень дешевым, если сравнивать с ценами на литовском взморье. А выбор немаленький, можно выбирать и варианты с завтраками и т.д.

Если у вас нет знакомых, которые могут приютить вас (белорусы, как и другие славяне, гостеприимны), ищите место по интернету или на сайте Booking.com.

Если вы путешествуете большой компанией, то можно выбрать хостел. К примеру, в хостеле Flatcom сутки обойдутся в 7 евро.

Еще дешевле проживание стоит в гостинице "Университетская" — всего 4 евро в сутки (сюда входит и 20% НДС).

Конечно, надеяться за такую цену на просторную комнату, удобные кровати, красивый вид из окна не приходится. Но все это можно получить, доплатив совсем немного. Например, в центре есть гостиница Belarus (3-звездочная) -сутки здесь стоят 34 евро, а завтраками — от 38 евро.

В центре Минска можно снять и квартиру. Например, квартира 44 кв. м на 6 человек с кухней и со всеми удобствами и бытовой техникой обойдется в 32,5 евро в сутки.

Даже в роскошной гостинице President (5-звездочная), где есть бассейн, баня, оздоровительный центр — номер стоит 100 евро в сутки.

В Беларуси во многих местах можно расплатиться банковскими картами, поэтому не надо думать о наличных.

Без лишней роскоши на выходные в Минске один человек может потратить 200 евро: около 100 евро стоят билеты туда и обратно, гостиница — 50 евро за двое суток, еще столько же на транспорт, питание и развлечения. Конечно, если речь идет о большой компании, то расходы будут меньше.