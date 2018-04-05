05.04.2018, 14:16

Виктория Скрипаль рассказала о телефонном разговоре с двоюродной сестрой Юлией

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Интерфакс
EST
Julia Skripal
Julia SkripalFoto: AP

Родственница Сергея и Юлии Скрипаль Виктория Скрипаль сообщила, что в четверг общалась со своей двоюродной сестрой по телефону.

"Да, мы разговаривали. Юлия сказала, что у неё все хорошо", — сказала Скрипаль "Интерфаксу".

Она выразила удивление, что звонок от сестры последовал на следующий день после того, как она заявила СМИ, что ей не дают общаться с Юлией. "Вы верите в совпадения? Я нет", — сказала Скрипаль.

Она отметила, что вопрос с визой в Великобританию пока не решен. "Завтра я поеду в посольство Великобритании узнать, что и как", — сказала Скрипаль.

Накануне сообщалось, что СК допросил Скрипаль в качестве свидетеля по делу об отравлении ее родных в Великобритании.

Скрипаль в эфире Первого канала также предположила, что ее дядя и двоюродная сестра могли отравиться в Солсбери рыбой.

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