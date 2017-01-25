Вике-Фрейберга о Путине и Трампе: теперь в джунглях встретятся две гориллы

Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга в передаче "1:1" Латвийского телевидения раскритиковала новоизбранного главу США Дональда Трампа, заявив, что он "превзошел своего друга Путина".

"Будет интересно смотреть, как встретятся два этих альфа-самца или петуха. Теперь в джунглях встретятся две гориллы. Будет интересно", — заявила Вике-Фрейберга. Также экс-президент заявила, что "народное голосование на выборах в США на самом деле принадлежало демократам (то есть Хиллари Клинтон, — прим. ред.).

Помимо этого, Вике-Фрейберга предупредила, что нередки случаи, когда правительство может полностью "слить государство". "За 20 лет это возможно сделать, и мы видим это во многих странах. Но Латвию столь трудная судьба не настигла", — полагает бывшая президент.

Также она раскритиковала речь Трампа на церемонии инаугурации, в которой, по ее мнению, новый глава США "оскорблял бывших президентов Америки, сенаторов, конгрессменов, бывших сотрудников администрации". Ни одна инаугурационная речь еще не была столь разделяющей общество, как речь Трампа, уверена Вике-Фрейберга.

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Слова Трампа о том, что НАТО на данный момент является устаревшей организацией, также вызвали недовольство экс-президента Латвии. Она призвала страны Европы "больше сотрудничать в оборонной сфере", а также увеличить расходы на оборону.

Что касается Латвии, то Вике-Фрейберга заявила, что "мы прогрессировали, но нужно понять, что вершин еще не достигли". На встречный аргумент ведущего передачи, что Эстонию часто ставят в пример Латвии, бывшая глава государства ответила, что "во многих сферах они нас опередили, однако причин для этого нет". Например, раньше в Латвии было больше ученых, чем в Эстонии, вспомнила она.

Также, говоря о Латвии, политик высказала мысль, что "народу нужно постоянное напоминание насчет своей индивидуальной ценности, а также того, что ценность каждого человека является самим собой разумеющимся".