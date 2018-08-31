31.08.2018, 12:40

ВИДЕОСЮЖЕТ | В Петербурге жестоко и подло орудует банда АУЕ-подростков: нападают со спины, избивают пожилых, громят ларьки

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Фото иллюстративноеFoto: Ester Vaitmaa

В Санкт-Петербурге появилась банда подростков из движения АУЕ (”арестантский уклад един), которая стаей нападает на людей. Самым громким стало ЧП 24 августа, когда группа юных АУЕшников напала на петербуржцев, отдыхающих в Таврическом саду и продолжила избивать прохожих, двигаясь по городу, пишет "МК". Проблема так называемых АУЕшников затронула и Эстонию. Об этом ранее писал Delfi.

Центр города, пятничный вечер, один из самых цивилизованных и культурных парков — и вдруг массовое избиение. Одному из отдыхающих в двух местах сломали челюсть. Повода никакого не было — учитель 24 лет сидел на скамье с друзьями, подростки начали бесцеремонно щупать их вещи, в ответ на просьбу это прекратиться началось избиение. Другу учителя сломали нос.

Потом команда молодёжи из 15-20 человек двинулась дальше и избила мужчину с татуировками, обзывая его ”скином”. Действовали парни жестоко и подло: нападали со спины, угрожали бутылкой, когда их пытались сфотографировать…

Потом эти же персонажи избили пожилую женщину на остановке, оставив её без сознания лежать там же, разгромили ларёк, где не побоялись обещания продавщицы вызвать полицию. И это только за пару часов ”прогулки” в районе музея Суворова.

Петербурженка Арина Шестакова, которая была в той самой компании людей в Таврическом, на которую напали молодые люди, публично обратилась к горожанам: она ищет свидетелей и других пострадавших от рук банды.

В беседе с корреспондентом ”МК” Арина отметила, что после обращения на неё посыпались оскорбления от молодёжи, исповедующей АУЕ, из-за чего она будет вынуждена удалиться из соцсетей. Они с друзьями написали 16 заявлений в 76 отдел полиции Петербурга. Причём полицейские сказали, что банда эта орудует ”на районе” не впервые: около двух недель назад в Таврическом случилось нечто похожее. При этом в силу возраста (парни — несовершеннолетние) кроме профилактического учёта и эпизодического привода сделать с ними ничего невозможно.

По факту нападения завели уголовное дело, его взял на особый контроль региональный СК. Выяснилось, что основные участники банды живут в районе Площади Александра Невского. 29 августа следователи отчитались о задержании в качестве подозреваемых двух неработающих 17-летних молодых людей, сейчас решается вопрос об их аресте.

Как оказалось, еще в августе 2017 года в отношении членов банды и их 12 соучастников завели уголовное дело за разбои и грабежи. Сейчас дело передано в суд, где рассматривается по существу, но меру пресечения сменили на домашний арест. Продолжается расследование уже нового уголовного дела.

После общественного резонанса правоохранительные органы Санкт-Петербурга все же взялись за банду местных подростков, причисляющих себя к движению АУЕ.

Задержали главаря банды

"Невские новости" узнали о допросе одного из фигурантов из группы подростков АУЕ, которые напали на людей в Таврическом саду. По данным источника, это несовершеннолетний Сергей С. Парень, по предварительной информации, может являться одним из лидеров группы подростков. По одной из версий, именно он мог нанести одному из пострадавших удар в голову.

Однако, диалог у сотрудников правоохранительных органов не сложился с доставленным молодым человеком. Он полностью отрицает свою причастность к избиению и говорит, что никому не причинил никаких телесных повреждений. Более того, он утверждает, что все это дело рук его товарищей. Сейчас фигурант истории с побоищем в Таврическом саду сваливает вину на своих друзей. По данным источника, они не были готовы к такому варианту развития событий.

Что такое АУЕ

”Арестантский уклад един” — девиз молодежных банд, которые исповедуют блатные понятия, собирают со слабых дань в ”общак”, вербуют ровесников в криминалитет. АУЕшники живут по воровским законам и устанавливают свои порядки в школах и училищах. Тех, кто отказывается платить дань, избивают, насилуют, называют ”опущенными”.

ТОП

Новых адептов банды заманивают обещанием: если у тебя будут проблемы — поможем их решить через ”общак”. Эксперты считают, что единого ”центра управления” у АУЕ нет — однако подростки распространяют свои взгляды в том числе через соцсети, где образовались очень крупные соответствующие сообщества.

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ВИДЕОСЮЖЕТ | В Петербурге жестоко и подло орудует банда АУЕ-подростков: нападают со спины, избивают пожилых, громят ларьки

31.08.2018
В Санкт-Петербурге появилась банда подростков из движения АУЕ (”арестантский уклад един), которая стаей нападает на людей. Самым громким стало ЧП 24 августа, когда группа юных АУЕшников напала на петербуржцев, отдыхающих в Таврическом саду и продолжила избивать прохожих, двигаясь по городу, пишет "МК". Проблема так называемых АУЕшников затронула и Эстонию. Об этом ранее писал Delfi.
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