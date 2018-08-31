ВИДЕОСЮЖЕТ | В Петербурге жестоко и подло орудует банда АУЕ-подростков: нападают со спины, избивают пожилых, громят ларьки

В беседе с корреспондентом ”МК” Арина отметила, что после обращения на неё посыпались оскорбления от молодёжи, исповедующей АУЕ, из-за чего она будет вынуждена удалиться из соцсетей. Они с друзьями написали 16 заявлений в 76 отдел полиции Петербурга. Причём полицейские сказали, что банда эта орудует ”на районе” не впервые: около двух недель назад в Таврическом случилось нечто похожее. При этом в силу возраста (парни — несовершеннолетние) кроме профилактического учёта и эпизодического привода сделать с ними ничего невозможно.

По факту нападения завели уголовное дело, его взял на особый контроль региональный СК. Выяснилось, что основные участники банды живут в районе Площади Александра Невского. 29 августа следователи отчитались о задержании в качестве подозреваемых двух неработающих 17-летних молодых людей, сейчас решается вопрос об их аресте.

Как оказалось, еще в августе 2017 года в отношении членов банды и их 12 соучастников завели уголовное дело за разбои и грабежи. Сейчас дело передано в суд, где рассматривается по существу, но меру пресечения сменили на домашний арест. Продолжается расследование уже нового уголовного дела.

После общественного резонанса правоохранительные органы Санкт-Петербурга все же взялись за банду местных подростков, причисляющих себя к движению АУЕ.

Задержали главаря банды

"Невские новости" узнали о допросе одного из фигурантов из группы подростков АУЕ, которые напали на людей в Таврическом саду. По данным источника, это несовершеннолетний Сергей С. Парень, по предварительной информации, может являться одним из лидеров группы подростков. По одной из версий, именно он мог нанести одному из пострадавших удар в голову.

Однако, диалог у сотрудников правоохранительных органов не сложился с доставленным молодым человеком. Он полностью отрицает свою причастность к избиению и говорит, что никому не причинил никаких телесных повреждений. Более того, он утверждает, что все это дело рук его товарищей. Сейчас фигурант истории с побоищем в Таврическом саду сваливает вину на своих друзей. По данным источника, они не были готовы к такому варианту развития событий.

Что такое АУЕ

”Арестантский уклад един” — девиз молодежных банд, которые исповедуют блатные понятия, собирают со слабых дань в ”общак”, вербуют ровесников в криминалитет. АУЕшники живут по воровским законам и устанавливают свои порядки в школах и училищах. Тех, кто отказывается платить дань, избивают, насилуют, называют ”опущенными”.

Новых адептов банды заманивают обещанием: если у тебя будут проблемы — поможем их решить через ”общак”. Эксперты считают, что единого ”центра управления” у АУЕ нет — однако подростки распространяют свои взгляды в том числе через соцсети, где образовались очень крупные соответствующие сообщества.