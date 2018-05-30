30.05.2018, 17:49

ВИДЕО: Журналист Аркадий Бабченко жив! Убийство в Киеве было инсценировано

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СБУ: журналиста хотели убить российские спецслужбы
rus.delfi.ee
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Убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было инсценировано.

Убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было инсценировано. Об этом на пресс-конференции заявили представители Службы безопасности Украины (СБУ). На ней появился и сам журналист, передает Дождь.

В СБУ также заявили о задержании подозреваемого в подготовке покушения на Бабченко. По словам главы спецслужбы Василя Грицака, для совершения убийства российские спецслужбы завербовали бывшего участника антитеррористической операции на востоке Украины, которому предложили 40 тысяч долларов. Однако СБУ удалось предотвратить убийство.

”Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Наоборот, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал”, — сказал Грицак, после чего в зал вошел Бабченко.

Журналист рассказал, что операция готовилась два месяца, ему о ней сообщили месяц назад. Бабченко не говорил об этом друзьям и близким, в том числе жене, перед которой он за это извинился.

Журналист отметил, что информация о нем поступала из России, у заказчиков покушения была фотография его паспорта и ”такой информацией могут обладать спецслужбы”.

Член коллегии МВД Украины, депутат Верховной рады Антон Геращенко написал в фейсбуке, что для правдоподобности были сделаны и опубликованы постановочное фотографии якобы убитого Бабченко и распространен фоторобот ”киллера”.

Об убийстве Бабченко было объявлено вечером 29 мая. Первым об этом написал в фейсбуке Айдер Муждабаев, заместитель гендиректора крымскотатарского телеканала ATR, где работает журналист. В полиции заявляли, что Бабченко был убит тремя выстрелами в спину в подъезде своего дома. В интернете появилась фотография его тела якобы с огнестрельными ранениями и фоторобот предполагаемого убийцы.

Украинские и российские официальные лица возлагали ответственность за произошедшее друг на друга.

Аркадий Бабченко уехал из России в 2017 году, сославшись на угрозы. Сначала он жил в Праге, а потом переехал в Киев.

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