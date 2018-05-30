ВИДЕО: Журналист Аркадий Бабченко жив! Убийство в Киеве было инсценировано

Убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было инсценировано.

Убийство журналиста Аркадия Бабченко в Киеве было инсценировано. Об этом на пресс-конференции заявили представители Службы безопасности Украины (СБУ). На ней появился и сам журналист, передает Дождь.

В СБУ также заявили о задержании подозреваемого в подготовке покушения на Бабченко. По словам главы спецслужбы Василя Грицака, для совершения убийства российские спецслужбы завербовали бывшего участника антитеррористической операции на востоке Украины, которому предложили 40 тысяч долларов. Однако СБУ удалось предотвратить убийство.

”Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Наоборот, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем рождения и приглашаю его в зал”, — сказал Грицак, после чего в зал вошел Бабченко.

Журналист рассказал, что операция готовилась два месяца, ему о ней сообщили месяц назад. Бабченко не говорил об этом друзьям и близким, в том числе жене, перед которой он за это извинился.

Журналист отметил, что информация о нем поступала из России, у заказчиков покушения была фотография его паспорта и ”такой информацией могут обладать спецслужбы”.