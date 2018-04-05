ВИДЕО: Житель Кемерова, потерявший в пожаре жену, троих детей и сестру, записал видеообращение к Путину

Житель Кемерова Игорь Востриков, потерявший на пожаре в торговом центре ”Зимняя вишня” жену, троих детей и сестру, записал видеообращение к президенту Владимиру Путину, чтобы рассказать о ”том, что происходит в стране”. Ролик мужчина опубликовал на своей странице в cоциальной сети ”ВКонтакте”. Для записи обращения Игорь Востриков приехал в Междуреченск к матери своей погибшей жены, пишет Дождь.

Вместе с Востриковым к президенту обратилась и Ольга Тиханкина, мать погибшей жены Вострикова. Они раскритиковали действия пожарных и МЧС во время трагедии в ”Зимней вишне” и обвинили в коррумпированности и непрофессионализме структуру МЧС. В трагедии они обвинили пожарных, спасателей, полицейских, руководство, торгового центра, города и области.

Тиханкина также упомянула, что до 20 часов 38 минут звонки по телефону ее дочери проходили, что означает, что он еще не сгорел. По их словам, сотрудники МЧС”выносили баллоны, а не детей”.