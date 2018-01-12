ВИДЕО: Жириновский в эфире ТВ пообещал расстрелять ”подлецов и негодяев” на Украине

Кандидат в президенты России, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в разгаре спора с украинским политологом Вадимом Трюханом пообещал расстреливать тех, кто уничтожил 10 тыс. человек на Украине.

”Будем угрожать, и будем расстреливать вас, подлецов и негодяев. Вы — подонки, вы — бандиты, уже 10 тысяч уничтожили. За каждого ответите!”, — заявил Жириновский в ходе программы ”60 минут” на канале ”Россия 1”.

После этого Жириновский в резкой форме потребовал, чтобы Трюхан покинуть студию. При этом российский политик назвал украинца ”обычным фашистом”.

Эмоциональную реакцию Жириновского спровоцировали слова Трюхана о том, что лидер ЛДПР устраивает ”цирк” и ”шоу”. До этого Жириновский пообещал, что ”если появиться хотя бы один снаряд в сторону Донбасса”, вся украинская армия будет уничтожена. ”И ничего там американцам не надо будет делать уже, ни НАТО, ни кому-либо другому”, — заявлял либерал-демократ.