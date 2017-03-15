ВИДЕО: Жириновский пообещал расстрелять оппонентов и вывел фракцию ЛДПР с заседания Госдумы

Фракция ЛДПР в Госдуме РФ покинула зал заседаний из-за того, что вице-спикер нижней палаты парламента Сергей Неверов призвал комиссию по этике изучить выступление ее лидера Владимира Жириновского. Об этом сообщает корреспондент ”Ленты.ру” в среду, 15 марта.

В ходе ”часа выступлений” Жириновский заявил, что в Московской области на кандидатов от его партии оказывалось давление. Один из парламентариев из зала вступил в спор с руководителем фракции либерал-демократов. ”Видите, что делает "Единая Россия"? Они подкупленные депутаты”, — сказал Жириновский. Он также сказал, что по итогам президентских выборов ”въедет в Кремль” и будет ”расстреливать и вешать” оппонентов. Покинув трибуну, он продолжал выкрикивать оскорбления.

После завершения выступления представителей всех фракций зампредседателя Госдумы Сергей Неверов взял слово и призвал комиссию по этике внимательно отнестись к выступлению лидера ЛДПР. ”Только суд может определить, кто преступник, а то мы уже с трибуны Госдумы заговорили о расстрелах сидящих в зале”, — подчеркнул он.

Жириновский в ответ опять начал выкрикивать оскорбления в адрес членов ”Единой России”, после чего вывел всю фракцию либерал-демократов из зала в знак протеста.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в свою очередь, призвал всех депутатов вести себя этично и не позволять хамства в адрес коллег. ”Владимир Вольфович потом будет переживать за свой поступок”, — добавил он.

Член комиссии по депутатской этике Александр Карелин сообщил, что на Жириновского поступили жалобы от нескольких депутатов. ”Обращение есть, мы будем на комиссии рассматривать”, — приводит слова парламентария РИА Новости.

Три фракции Госдумы — ”Единой России”, ”Справедливой России” и КПРФ — призвали Жириновского извиниться за резкие высказывания в адрес коллег.

”Представители всех фракций, присутствующих в зале, обратились с предложением, чтобы Владимир Вольфович Жириновский принес извинения за некорректное выступление”, — отметил председатель Госдумы.

Володин пояснил, что речь идет о ”некорректностях, допущенных в плане "расстрелов" и "повешений"”. ”Все остальное — право любого политика: оценивать, высказывать свои суждения. Но хамство нельзя допускать никому”, — заявил спикер.