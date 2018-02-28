ВИДЕО: Жириновский обругал Собчак матом во время дебатов, в ответ она облила его водой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в грубой форме обругал Ксению Собчак во время записи предвыборных дебатов на канале ”Россия 1” 28 февраля, передает "Медуза".

Жириновский потребовал, чтобы ведущий Владимир Соловьев заставил Собчак замолчать, а затем назвал ее ”******” [проституткой]. ”Вы правда считаете, что мужчина может так разговаривать с женщиной?” — ответила Собчак.

На ютьюбе опубликован только момент со словами Жириновского, что предшествовало этой перепалке, неизвестно. Своими репликами Жириновский прервал выступление Сергея Бабурина и начал спорить с Собчак, после чего она облила его водой.

Трансляция дебатов велась в прямом эфире на Дальний Восток, но после инцидента ее прервали и перенесли на час. В Москве дебаты должны выйти в эфир в 23:00.

Как пишет "Газета.ру", перепалка произошла во время выступления кандидата, выдвиженца от партии ”Общероссийский народный союз” Сергея Бабурина. Жириновский перебил Бабурина во время речи, после чего Собчак призвала его к спокойствию.

”С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это все. ”Дом-2” — это там разврат. Пусть заткнется”, — сказал Жириновский.

В ответ на это Собчак заявила, что участники ”Дома-2” ведут себя более прилично, чем Жириновский. Он продолжил обзывать оппонентку, после чего она вылила на него стакан воды. В ответ на это Жириновский разразился нецензурной бранью.