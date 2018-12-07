ВИДЕО| Жиган и Птаха обсудили в Госдуме отмену концертов рэп-исполнителей в России

Концерты отменяют по трем причинам. Во-первых, обращения правоохранительных или других органов, например детских омбудсменов. Есть еще родительские сообщества. ”Мы проанализировали социальную сеть „ВКонтакте”. В одной из групп, где более 160 тысяч подписчиков, выпущена инструкция, как сорвать концерт популярного рэп-исполнителя”. Кстати, мы в соцсетях получили разнос за то, что вообще пригласили вас сюда.

Жиган:

”Мы тоже получили разнос”.

Воропаева:

Во-вторых, концерты отменяют из-за отключения света. ”Некоторые связывают это с недобросовестной конкуренцией”. В-третьих — из-за угроз: например, концерт Элджея отменился, потому что в соцсетях его призывали убить.

Глава организации ”Независимая молодежь” Александр Солонкин:

”Птаха и Жиган пришли на свой страх и риск, их уже троллят в интернете. Вам — большое уважение”. Проблема с отменами есть. Есть и другая — расслоение молодежи по экономическому признаку. Теперь ликбез. Хип-хоп развивается в России с 1995 года. В 2000-х годах были особенно устойчивы именно представители старой школы хип-хопа.

Рэпер Птаха:

”Это что значит?”

Солонкин:

Птаха и Жиган — матерые артисты из старой школы; там придерживались фундаментальных принципов и говорили про саму рэп-культуру. Так называемые фрешмены, представители новой школы, пропагандируют наркотики, алкоголь и секс. Многие артисты — аполитичны, а Хаски после освобождения в своем интервью поблагодарил ”определенные ресурсы, которые у нас являются запрещенными”. Все стало очень политизированно.

Заходит депутат Госдумы от фракции ЛДПР, глава думского комитета по физкультуре и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Воропаева:

Кстати, мы в молодежном парламенте не занимаем ничью сторону. Как мама скажу, что некоторые песни рэперов — ”опасный контент”. Но надо искать другие способы оградить детей от него. А Птахе — спасибо, что помог организовать круглый стол.

Птаха:

(Говорит очень сипло, потому что сорвал голос на концерте.) ”Мы сюда пришли не послушать и поговорить, нам интересно решение вопроса. Другие рэперы говорят, что мы идем к вам на поклон, а для нас это зашкварно”. Мы пришли узнать причины незаконных действий ”властей всех мастей”, которые отменяют концерты рэперов. Кстати, статья 282 УК РФ — это цензура, я сам по этой статье был осужден. Какие-то эксперты, не занимающиеся музыкой, находят в песнях смыслы, которых там нет. Музыканты занимаются творчеством, если они начнут задумываться, как дети проинтерпретируют их слова, — творчество кончится. Детей нужно воспитывать, а у нас в стране ”нет идеологии и морального образования”, поэтому молодежь разлагается. Так что это вы виноваты, а не мы. ”Почему вы обвиняете нас в том, что сами не смогли сделать?”

Дегтярев:

Мы в ЛДПР тоже считаем, что статья 282 УК РФ неправильная. Ее коммунисты ввели. Я про это говорил, еще когда в мэры Москвы баллотировался. А почему вы спрашиваете у нас про местные власти? Каждый из нас будет отвечать только за себя. ”И вы тоже будете отвечать за свои поступки. Перед законом и перед Господом”. Еще важно задавать вопросы и себе самому. Я люблю рэп, интересная часть нашей культуры. Вот Высоцкий сделал из субкультуры — культуру, и теперь его именем назовут аэропорт. ”Назовут ли вашим именем аэропорт? Покажет время”. Моя позиция — надо соблюдать закон. А узнать, почему в регионах отменяют концерты, у вас здесь не получится.

Птаха:

(Обращается к Жигану.) ”Зачем мы тогда сюда пришли?”

Дегтярев:

Вопросы задать, про вас же СМИ напишут. Надо соблюдать закон. Процитирую Есенина: ”Не тужи, дорогой, и не ахай. Жизнь держи, как коня, за узду. Посылай всех и каждого… запикано. Чтоб тебя не послали… запикано”. Дома мы можем такое декламировать, а на концертах — нет. А еще надо заниматься спортом. ”А Наричу подарим Конституцию!”

Птаха:

Я Нуриев. А вопросы мы задаем, потому что здесь работают люди, которые должны контролировать местную власть.

Жиган:

Стихотворение Есенина классное. У Лепса тоже есть классные, про рюмку водки на столе. ”Но не помню ни одной отмены концерта этого замечательного исполнителя, хотя пропаганда алкоголизма налицо, хотя песня хорошая”. Зато когда молодые ребята собирают полные залы, сразу появляются люди, которым не нравится, что они поют про алкоголь. Мне не нравится Хаски, но у него нет пропаганды наркотиков. ”Закрывать человека на 12 суток по непонятным причинам — ересь”. Будете запрещать рэп — он станет культовым. Лучше идите на компромиссы, поддержите молодых исполнителей. ”Лучшая поддержка — не ставить палки в колеса”.

Начальник управления межведомственного взаимодействия управления наркоконтроля МВД полковник Виталий Хмельницкий: