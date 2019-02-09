ВИДЕО | "Желтые жилеты", 13-й раунд. Во Франции проходят новые акции протеста: одному человеку оторвало кисть

Как передает агентство AFP со ссылкой на очевидцев, один из собравшихся получил тяжелую травму из-за детонации светошумовой гранаты. В результате взрыва ему оторвало кисть, после того как он попытался оттолкнуть летящий в его сторону снаряд рукой.

По предварительным данным, пострадавший - фотограф, спасатели оказали ему помощь на месте, после чего увезли в больницу.

Всего в столице Франции 9 февраля запланированы четыре манифестации. Акции протеста также заявлены в Бордо, Тулузе и Нанте. На этот раз активисты выступали против планов властей ужесточить законодательство, касающееся проведения акций протеста и предусматривающее серьезные наказания для демонстрантов, скрывающих свои лица.

В последнее время численность митингующих пошла на спад. По данным МВД страны, в минувшую субботу на улицы вышли около 58,600 тыс. протестующих, сами активисты говорили о 116 тыс. демонстрантов. На начало протестов - в ноябре 2018 года - число манифестантов достигало 280 тыс.