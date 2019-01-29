29.01.2019, 13:10

ВИДЕО: Замглавы Росгеологии уволили из-за стрима в интернете с матом и угрозами, где он хвастался сексуальными связями с подчиненными

ВИДЕО
АиФ
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ВИДЕО: Замглавы Росгеологии уволили из-за стрима в интернете с матом и угрозами, где он хвастался сексуальными связями с подчиненными
Kaader videost

Заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг уволен со своего поста после стрима в интернете, в котором он угрожал другим пользователям и рассказывал о своих сексуальных связях. В связи со скандалом глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить Горринга и провести в ”Росгеологии” проверку финансово-хозяйственной деятельности. Пост первого заместителя гендиректора ведомства Горринг занимал с 2015 года, пишет АиФ.

О чем был стрим?

Видеозапись сначала распространилась в Telegram-каналах. На них — стрим Горринга на Twitch (сервис, специализирующийся на компьютерных играх — прим. ред.) во время игры в PUBG (онлайн-игра в жанре королевской битвы, победителем в ней становится тот, кто остался в живых последним — прим. ред.).

Во время трансляции Горринг, используя нецензурную лексику, угрожал другим игрокам и требовал ”фильтровать базар”. Чиновник грозил некоторым физической расправой, признавшись, что ”рос среди урок”. Также он рассказывал о своих сексуальных связях с женщинами-подчиненными.

В ходе стрима Горринг на камеру рассказал, что уволил одну из своих подчиненных только потому, что та купила ему билет на самолет в бизнес-класс вместо первого. Через две недели чиновник восстановил девушку в должности "с повышением зарплаты", но отправил ее работать в филиал и обязал ”стучать” обо всем, что в этом филиале происходит.

Что известно о Горринге?

Руслан Израилович Горринг родился 30 августа 1978 года. По данным СМИ, Горринг — измененная фамилия, ранее его звали Руслан Ганижев.

В 1995 году он окончил Московское суворовское военное училище, а в 2000-м году — Военный университет Минобороны.

С 2000 года по 2011 год проходил службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Daily Storm пишет со ссылкой на сайт ”Новости Ингушетии Бакдаръ”, что в начале нулевых Ганижев был в федеральном розыске за мошенничество.

С 2011 года занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах. По данным того же портала, Горринга задерживали сотрудники подмосковного МВД за посредничество при получении взятки в 5 миллионов рублей. Как сообщает газета ”Взгляд”, в 2011 году председатель Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александр Газейкин вымогал взятку у представителей ООО ”Экотранс-Видное” за помощь при заключении контрактов с администрацией района. Горринг был помощником Газейкина, его задержали при получении денег для начальника. Судя по всему, затем дело было закрыто. Год спустя Ганижев сменил фамилию.

В 2015 году стал первым заместителем гендиректора ”Росгеологии”. Газета ”Взгляд”, заметив совпадения в биографиях главы компании Романа Панова и Ганижева, предполагает, что они были сокурсниками в суворовском училище и затем в университете Минобороны.

С октября 2018 года Ганижев — руководитель блока развития и коммерческой деятельности в компании. Как пишет Daily Storm, Горринг числится генеральным директором в трех компаниях, аффилированных с ”Росгеологией”. Ранее он был членом совета директоров ПАО ”Самаранефтегеофизика”, которым владеют "Росгеология" и ”Роснефть”.

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Горринг был женат. СМИ пишут, что супругу звали Хэди Сагова. Кроме того, ранее, по данным Daily Storm, Горринг был якобы также женат на африканке, дочери владельца компании по добыче алмазной руды.

АиФ
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