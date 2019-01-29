ВИДЕО: Замглавы Росгеологии уволили из-за стрима в интернете с матом и угрозами, где он хвастался сексуальными связями с подчиненными

О чем был стрим?

Видеозапись сначала распространилась в Telegram-каналах. На них — стрим Горринга на Twitch (сервис, специализирующийся на компьютерных играх — прим. ред.) во время игры в PUBG (онлайн-игра в жанре королевской битвы, победителем в ней становится тот, кто остался в живых последним — прим. ред.).

Во время трансляции Горринг, используя нецензурную лексику, угрожал другим игрокам и требовал ”фильтровать базар”. Чиновник грозил некоторым физической расправой, признавшись, что ”рос среди урок”. Также он рассказывал о своих сексуальных связях с женщинами-подчиненными.

В ходе стрима Горринг на камеру рассказал, что уволил одну из своих подчиненных только потому, что та купила ему билет на самолет в бизнес-класс вместо первого. Через две недели чиновник восстановил девушку в должности "с повышением зарплаты", но отправил ее работать в филиал и обязал ”стучать” обо всем, что в этом филиале происходит.

Что известно о Горринге?

Руслан Израилович Горринг родился 30 августа 1978 года. По данным СМИ, Горринг — измененная фамилия, ранее его звали Руслан Ганижев.