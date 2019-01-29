ВИДЕО: Замглавы Росгеологии уволили из-за стрима в интернете с матом и угрозами, где он хвастался сексуальными связями с подчиненными

В 1995 году он окончил Московское суворовское военное училище, а в 2000-м году — Военный университет Минобороны.
С 2000 года по 2011 год проходил службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Daily Storm пишет со ссылкой на сайт ”Новости Ингушетии Бакдаръ”, что в начале нулевых Ганижев был в федеральном розыске за мошенничество.
С 2011 года занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах. По данным того же портала, Горринга задерживали сотрудники подмосковного МВД за посредничество при получении взятки в 5 миллионов рублей. Как сообщает газета ”Взгляд”, в 2011 году председатель Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александр Газейкин вымогал взятку у представителей ООО ”Экотранс-Видное” за помощь при заключении контрактов с администрацией района. Горринг был помощником Газейкина, его задержали при получении денег для начальника. Судя по всему, затем дело было закрыто. Год спустя Ганижев сменил фамилию.
В 2015 году стал первым заместителем гендиректора ”Росгеологии”. Газета ”Взгляд”, заметив совпадения в биографиях главы компании Романа Панова и Ганижева, предполагает, что они были сокурсниками в суворовском училище и затем в университете Минобороны.
С октября 2018 года Ганижев — руководитель блока развития и коммерческой деятельности в компании. Как пишет Daily Storm, Горринг числится генеральным директором в трех компаниях, аффилированных с ”Росгеологией”. Ранее он был членом совета директоров ПАО ”Самаранефтегеофизика”, которым владеют "Росгеология" и ”Роснефть”.
Горринг был женат. СМИ пишут, что супругу звали Хэди Сагова. Кроме того, ранее, по данным Daily Storm, Горринг был якобы также женат на африканке, дочери владельца компании по добыче алмазной руды.