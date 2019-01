ВИДЕО: Замглавы Росгеологии уволили из-за стрима в интернете с матом и угрозами, где он хвастался сексуальными связями с подчиненными

View this post on Instagram

После скандального видео в соцсетях уволен замглавы Росгеологии Руслан Горринг. На нем он неподобающим образом общается со своей подчиненной, объясняя ей, что ее главная задача на работе – это "стучать", рассказывает об интимных отношениях с другими женщинами — подчиненными, а также в нецензурных выражениях высказывается на другие темы. #ВестиRu

